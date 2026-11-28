Russell in pole a Losail davanti ad Antonelli, quarta e quinta fila per le Ferrari
È del pilota inglese la pole position by night del penultimo appuntamento stagionaledi Stefano Gatti
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George Russell in pole position a Losail con il tempo di un minuto, 21 secondi e 695 millesimi: il pilota inglese beffa per 128 millesimi il suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Seconda fila per le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri con distacchi dalla pole a cavallo del mezzo secondo, terza per le Red Bull con Isack Hadjar a sorpresa davanti a Max Verstappen. Ferrari e Racing Bulls alternate sulla quarta e sulla quinta fila con il settimo tempo di Charles Leclerc davanti al rookie Arvid Lindblad e Lewis Hamilton in quinta fila con Liam Lawson. Pesante il ritardo delle Rosse dal vertice: un secondo e 260 millesimi da Russell per il monegasco, quasi uno e mezzo (uno e 413 millesimi) per sir Lewis.
Sesta fila per Oliver Bearman, prima vittima del taglio centrale del Q2 con la Haas-Ferrari, affiancato dalla Alpine-Mercedes di Pierre Gasly. Alle loro spalle Gabriel Bortoleto (Audi) e Franco Colapinto con l'altra Alpine. Ottava fila per Nico Hulkenberg (Audi) e per Carlos Sainz con la migliore delle Williams-Mercedes, primo escluso al taglio iniziale del Q1. Alle loro spalle l'altra Williams di Alexander Albon e la Haas-Ferrari del rookie Rafael Camara che - autore in pista del quindicesimo tempo al termine del Q2 - viene penalizzato di tre posizioni in griglia per impeding nei confronti di Bortoleto. Decima fila per le due Aston Martin powered by Honda di Fernando Alonso e Lance Stroll. Dall'undicesima e ultima prenderanno il via le due Cadillac-Ferrari di Valtteri Bottas e Sergio Perez.