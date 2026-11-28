George Russell in pole position a Losail con il tempo di un minuto, 21 secondi e 695 millesimi: il pilota inglese beffa per 128 millesimi il suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Seconda fila per le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri con distacchi dalla pole a cavallo del mezzo secondo, terza per le Red Bull con Isack Hadjar a sorpresa davanti a Max Verstappen. Ferrari e Racing Bulls alternate sulla quarta e sulla quinta fila con il settimo tempo di Charles Leclerc davanti al rookie Arvid Lindblad e Lewis Hamilton in quinta fila con Liam Lawson. Pesante il ritardo delle Rosse dal vertice: un secondo e 260 millesimi da Russell per il monegasco, quasi uno e mezzo (uno e 413 millesimi) per sir Lewis.