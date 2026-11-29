"Sono contento perché qui l'anno scorso qui non era andata bene. La macchina oggi faceva paura, il passo era incredibile. Specialmente dopo il secondo pit stop, quando viaggiavo in aria pulita. Oggi è stato un piacere guidare, credo si sia trattato della miglior macchina dell'intera stagione. Questa pista però non fa tanto testo, il vero test per il nostro attuale livello di competitività sarà Abu Dhabi: là ci sarà molto più degrado. Sono fiero del lavoro che abbiamo fatto nell'arco di tutto l'anno, soprattutto da quando abbiamo introdotto l'ultimo pacchetto di aggiornamenti. Mi dispiace per George, ha avuto un problema da una ventina di punti di carico aerodinamico, perdeva quattro o cinque decimi al giro. Senza il suo problema sarebbe stata una bella battaglia tra noi due in gara! Nel finale ho dato la mia disponibilità a lasciarlo vincere, ero pronto a farlo davvero Perché come team stiamo cercando di aiutarlo a chiudere più avanti possibile nella classifica piloti. Via radio però mi hanno detto che andava bene così perché il distacco era enorme e allora ho tirato dritto fino al traguardo. Oggi mi sono sentito davvero un uomo squadra".