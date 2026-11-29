Antonelli: "Mi hanno detto che andava bene così, allora ho tirato dritto". Russell: "Non avrei accettato"
I due piloti Mercedes tornano su uno dei momenti chiave del penultimo Gran Premio stagionaledi Stefano Gatti
© Getty Images
Nell'immediato dopogara di Losail Kimi Antonelli celebra la sua decima vittoria stagionale e - tornando sulla sua disponibilità di cedere la vittoria al compagno di squadra - sottolinea la sua dimensione di uomo-squadra. George Russell ringrazia e, con un filo di rassegnazione, prova ad attribuire alla cattiva sorte almeno una parte del bilancio in rosso della sua stagione. Sorride a denti stretti Toto Wolff che chiede ai suoi piloti di non attentare più... alle sue coronarie.
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Sono contento perché qui l'anno scorso qui non era andata bene. La macchina oggi faceva paura, il passo era incredibile. Specialmente dopo il secondo pit stop, quando viaggiavo in aria pulita. Oggi è stato un piacere guidare, credo si sia trattato della miglior macchina dell'intera stagione. Questa pista però non fa tanto testo, il vero test per il nostro attuale livello di competitività sarà Abu Dhabi: là ci sarà molto più degrado. Sono fiero del lavoro che abbiamo fatto nell'arco di tutto l'anno, soprattutto da quando abbiamo introdotto l'ultimo pacchetto di aggiornamenti. Mi dispiace per George, ha avuto un problema da una ventina di punti di carico aerodinamico, perdeva quattro o cinque decimi al giro. Senza il suo problema sarebbe stata una bella battaglia tra noi due in gara! Nel finale ho dato la mia disponibilità a lasciarlo vincere, ero pronto a farlo davvero Perché come team stiamo cercando di aiutarlo a chiudere più avanti possibile nella classifica piloti. Via radio però mi hanno detto che andava bene così perché il distacco era enorme e allora ho tirato dritto fino al traguardo. Oggi mi sono sentito davvero un uomo squadra".
GEORGE RUSSELL
"Al secondo giro c'erano detriti ovunque e ho raccolto qualcosa. Era una situazione da Virtual Safety Car, non capisco come mai non l'abbiano messa. Si vede che è proprio il mio anno-no... Non mi sorprendo più, quasi me lo aspetto. Kimi comunque oggi ha fatto un gran lavoro. Da parte mia non posso fare altro che guardare avanti al prossimo anno e a mettermi alle spalle questo. Non avrei mai accettato la vittoria da Kimi, non è così che voglio vincere. Però ringrazio Kimi per il pensiero. Posso solo dire che mi accontento della doppietta Mercedes".
TOTO WOLFF
"Ad inizio gara i miei due piloti sono stati a contatto fin troppo ravvicinato per la mia salute. George ha avuto un grosso problema, ad un certo punto pensavo che potesse esplodere qualcosa sotto la macchina. Non aveva gli strumenti per rispondere a Kimi".