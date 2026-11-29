Leclerc: "Io ho fatto la mia parte..." Hamilton: "Adesso possiamo tornare a lottare"
È ancora tregua armata nella Scuderia di Maranello che mette sotto chiave il secondo posto Costruttoridi Stefano Gatti
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Missione compiuta ma poco da festeggiare per la Ferrari: il secondo posto Costruttori non sposta l'attenzione dal rapporto ancora traballante tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che a Losail ha costretto la cabina di regia ferrarista ad imporre il "mantenere le posizioni" per scongiurare il rischio dell'ennesimo confronto ravvicinato tra i due piloti della Rissa.
CHARLES LECLERC
"Il passo è stato meglio di quello che ci aspettavamo, soprattutto nell'ultimo stint: andavamo più forte della Red Bull ed è una cosa che dobbiamo analizzare. Per quanto riguarda il finale di gara, dovevamo trovare soluzioni e io sono contento di aver fatto la mia parte. Questa oggi era la cosa più importante e dal mio punto di vista anche la cosa più importante della giornata. Ripensando agli episodi precedenti, credo che con la Ferrari siate sempre tutti un po' più duri che con tutti gli altri. Siamo secondi nel Mondiale Costruttori. Certo, non basta. Noi siamo qui per vincere e invece siamo molto indietro ma prendiamo tutto questo - episodi recenti compresi - come stimolo e motivazione per il prossimo anno".
LEWIS HAMILTON
"Il nostro obiettivo era portare a casa i punti necessari per chiudere la corsa al secondo posto tra i Costruttori. Non era importante chi tra noi due arrivava davanti. L'ultima volta le cose non avevano funzionato, qui l'ordine di mantenere le posizioni era la cosa giusta da fare, anche se a me sarebbe piaciuto combattere. Beh, adesso che la missione è compiuta possiamo tornare a lottare in pista già ad Abu Dhabi. Il secondo posto Costruttori? Nel motorsport non ci si può mai accontentare. Anche quando vinci vai sempre a vedere cosa avresti potuto fare meglio. Quando sono arrivato a Maranello sapevo che sarebbe stata lunga e che non avremmo vinto tanto presto. Quest'anno abbiamo ottenuto qualche buon risultato ma ci siamo portati dietro per tutto l'anno un deficit di potenza. Se riusciremo a colmarlo, beh allora potremo puntare in alto".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"L'obiettivo oggi era mettere fare i punti necessari per mettere sotto chiave il secondo posto nel Mondiale Costruttori e poi andare ad Abu Dhabi più sereni e lo abbiamo fatto. Il passo gara era molto buono nel finale, andavano più forte di Red Bull e McLaren ma abbiamo perso terreno nel traffico ad inizio gara. Qui si perde molto tempo quando si segue una macchina ad uno o due secondi. Non vi va bene l'ordine di mantenere le posizioni? Beh, ma è proprio è quello che ci avete rimproverati di non aver fatto la settimana scorsa. Abbiamo bloccato le posizioni perché volevamo essere ceri di portare a casa punti con entrambe le macchine".