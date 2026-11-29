"Il nostro obiettivo era portare a casa i punti necessari per chiudere la corsa al secondo posto tra i Costruttori. Non era importante chi tra noi due arrivava davanti. L'ultima volta le cose non avevano funzionato, qui l'ordine di mantenere le posizioni era la cosa giusta da fare, anche se a me sarebbe piaciuto combattere. Beh, adesso che la missione è compiuta possiamo tornare a lottare in pista già ad Abu Dhabi. Il secondo posto Costruttori? Nel motorsport non ci si può mai accontentare. Anche quando vinci vai sempre a vedere cosa avresti potuto fare meglio. Quando sono arrivato a Maranello sapevo che sarebbe stata lunga e che non avremmo vinto tanto presto. Quest'anno abbiamo ottenuto qualche buon risultato ma ci siamo portati dietro per tutto l'anno un deficit di potenza. Se riusciremo a colmarlo, beh allora potremo puntare in alto".