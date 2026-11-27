Kimi Antonelli ha raccontato ai social della Mercedes un momento di grande spavento trasformatosi poi in un curioso aneddoto durante una giornata di relax in mare insieme al proprio preparatore Sergi Avila, quando la moto d'acqua su cui viaggiava ha subito un improvviso guasto iniziando a inabissarsi.
Nel video, il pilota bolognese appena laureatosi campione del mondo di Formula 1 ha ripercorso con il sorriso l'accaduto, spiegando come una normale uscita sul jet ski sia rapidamente degenerata in seguito a un'avaria al propulsore segnalata sul display del mezzo: "Mentre aspettavo, a motore spento, la moto d'acqua ha iniziato ad affondare. Quindi stavo tipo affondando in acqua e sono saltato giù dalla moto d'acqua per andare su quella di Sergi. Stavo affondando con il jet ski, letteralmente. Ho saltato per salvarmi".
Un fuori programma ad alta tensione risolto con prontezza di riflessi, che Antonelli ha raccontato con autoironia nonostante l'imprevisto.