Nel video, il pilota bolognese appena laureatosi campione del mondo di Formula 1 ha ripercorso con il sorriso l'accaduto, spiegando come una normale uscita sul jet ski sia rapidamente degenerata in seguito a un'avaria al propulsore segnalata sul display del mezzo: "Mentre aspettavo, a motore spento, la moto d'acqua ha iniziato ad affondare. Quindi stavo tipo affondando in acqua e sono saltato giù dalla moto d'acqua per andare su quella di Sergi. Stavo affondando con il jet ski, letteralmente. Ho saltato per salvarmi".