Scontri tra tifosi in A1: l'autostrada è stata chiusa in corsia sud in provincia di Firenze, tra il bivio A1-Variante e il casello di Calenzano, per circa tre quarti d'ora venendo riaperta intorno alle 20:45, cinque i km di coda. Da quanto spiegato dalla polizia a fronteggiarsi, dopo l'area di servizio Bisenzio,tifosi della Fiorentina e del Napoli. In particolare ci sarebbe stato il lancio di petardi e fumogeni e un'auto sarebbe andata a fuoco. Una vera e propria guerriglia. Alle forze dell'ordine non risultano feriti. Il 21 novembre in A1 nel Fiorentino c'erano stati altri scontri tra ultrà di Torino e Roma.