Leclerc: "Con Hamilton dobbiamo trovare un'altra soluzione, ma non posso dire altro"
Il clan ferrarista riparte dal Qatar senza aver sciolto i nodi di Las Vegas, Leclerc alza le barricatedi Stefano Gatti
© Getty Images
Nella conferenza piloti che apre il fine settimana del Gran Premio del Qatar, Charles Leclerc ftorna sui fatti di Las Vegas e sulle polemiche che hanno seguito il contatto con il compagno di squadra Lewis Hamilton a Las Vegas. Il monegasco ammette che quello con il sette volte iridato in pista resta a rischio e che una soluzione... diversa da quella studiata dopo gli episodi analoghi di Monza e soprattutto Mexico City è indispensabile ma non argomenta oltre.
CHARLES LECLERC
"A Las Vegas Vasseur si era aperto via radio con me in gara dicendo che voleva parlarmi prima che lo facessi con la stampa. Sapevo già cosa voleva dirmi e l'ho accettato. Lewis e io siamo due piloti molto forti e dobbiamo trovare una soluzione per il nostro rapporto in pista ma non posso rivelare come, non mi viene permesso. Non posso dare dettagli e non posso dire altro. Quello che è successo è stato ovviamente inaccettabile: come squadra non ce lo possiamo permettere, questo è chiaro per tutti. Io mi sono preso la responsabilità dello scontro di Las Vegas ma ora dobbiamo dissipare la tensione ed è quello che ho in mente di fare. Con Hamilton ci parliamo, il nostro rapporto fuori dalla pista è molto forte ma dopo Monza e dopo il Messico il problema si è riproposto a Las Vegas, quindi dobbiamo trovare un'altra soluzione. Non è che il mio rapporto con lui sia diverso da quello che ho avuto con altri compagni di squadra: è vero invece che è un rapporto sempre sotto la lente di ingrandimento. Capisco l'interesse e la curiosità dei media su questo argomento ma adesso voglio guardare avanti. Ho appena firmato un nuovo contratto qualche mese fa con la Ferrari: è una squadra che amo. Non ho un contratto da primo pilota ma corro per una squadra che mi offre le migliori garanzie di essere nella posizione migliore per gli anni a venire. Per quanto riguarda questa stagione, beh è stata molto impegnativa per me come per tutti i miei colleghi perché le Formula Uno attuali non si guidano con naturalezza. Bisogna studiarne e capirne il comportamento con molto anticipo sul resto del giro e questo ha messo in difficoltà alcuni piloti più di altri. Alla fine è questione di adattarsi. Nella parte centrale della stagione ho avuto qualche problema con gli aggiornamenti di quel periodo ma nel finale la situazione è molto migliorata a livello di feeling. Speriamo di finire bene il Mondiale per poi ripartire con una mentalità più positiva".