"A Las Vegas Vasseur si era aperto via radio con me in gara dicendo che voleva parlarmi prima che lo facessi con la stampa. Sapevo già cosa voleva dirmi e l'ho accettato. Lewis e io siamo due piloti molto forti e dobbiamo trovare una soluzione per il nostro rapporto in pista ma non posso rivelare come, non mi viene permesso. Non posso dare dettagli e non posso dire altro. Quello che è successo è stato ovviamente inaccettabile: come squadra non ce lo possiamo permettere, questo è chiaro per tutti. Io mi sono preso la responsabilità dello scontro di Las Vegas ma ora dobbiamo dissipare la tensione ed è quello che ho in mente di fare. Con Hamilton ci parliamo, il nostro rapporto fuori dalla pista è molto forte ma dopo Monza e dopo il Messico il problema si è riproposto a Las Vegas, quindi dobbiamo trovare un'altra soluzione. Non è che il mio rapporto con lui sia diverso da quello che ho avuto con altri compagni di squadra: è vero invece che è un rapporto sempre sotto la lente di ingrandimento. Capisco l'interesse e la curiosità dei media su questo argomento ma adesso voglio guardare avanti. Ho appena firmato un nuovo contratto qualche mese fa con la Ferrari: è una squadra che amo. Non ho un contratto da primo pilota ma corro per una squadra che mi offre le migliori garanzie di essere nella posizione migliore per gli anni a venire. Per quanto riguarda questa stagione, beh è stata molto impegnativa per me come per tutti i miei colleghi perché le Formula Uno attuali non si guidano con naturalezza. Bisogna studiarne e capirne il comportamento con molto anticipo sul resto del giro e questo ha messo in difficoltà alcuni piloti più di altri. Alla fine è questione di adattarsi. Nella parte centrale della stagione ho avuto qualche problema con gli aggiornamenti di quel periodo ma nel finale la situazione è molto migliorata a livello di feeling. Speriamo di finire bene il Mondiale per poi ripartire con una mentalità più positiva".