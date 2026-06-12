F1 BARCELLONA-CATALOGNA

Antonelli: "Ho faticato un po', ma il long run è andato bene"

Il pilota della Mercedes dopo il suo venerdì dimezzato: "Giornata un po' impegnativa per me, cercheremo di ottenere il massimo in qualifica"

12 Giu 2026 - 20:57
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Nonostante sia rimasto a guardare la prima sessione di prove libere di Barcellona, Andrea Kimi Antonelli è stato subito tra i più veloci nella seconda, chiusa al quinto posto. Un'ora in cui il 19enne pilota bolognese non ha pensato troppo al giro veloce, ma a preparare la sua Mercedes in vista di qualifiche e gara. "E' stata una giornata un po' impegnativa per me. C'era molto da recuperare dopo aver saltato le FP1; abbiamo faticato un po' con il surriscaldamento e a trovare il giusto bilanciamento della vettura, il che significa che c'era ancora del lavoro da fare durante la sessione. Detto questo, ci sono stati sicuramente degli aspetti positivi, soprattutto nei long run, dove il ritmo e il feeling con la vettura sono stati incoraggianti", ha detto.

E ancora: "Abbiamo raccolto molte informazioni preziose e ora si tratta di analizzare i dati durante la notte per capire dove possiamo migliorare. George è sembrato molto competitivo e anche le McLaren sembrano forti, quindi sappiamo che la competizione sarà dura. Tuttavia, sono fiducioso che possiamo fare un buon passo avanti per domani. Continueremo a lavorare sodo e cercheremo di ottenere il massimo dalla vettura quando conta di più, in qualifica".

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