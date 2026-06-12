Antonelli in incognito sulle tribune di Barcellona: maschera da Spiderman per seguire le Libere 1

Andrea Kimi Antonelli, come previsto, non ha disputato la prima sessione di prove libere del GP di Barcellona-Catalogna di F1 per lasciare la sua Mercedes nelle mani del terzo pilota e collaudatore Frederik Vesti. Il bolognese, leader del campionato, non si è però voluto perdere i colleghi in azione e si è presentato in tribuna in incognito, come ha mostrato Sky. AKA ha indossato la maschera del suo super eror preferito, Spiderman, ed è riuscito a passare inosservato. O almeno, nessuno lo ha riconosciuto.