FORMULA 1

Antonelli in incognito sulle tribune di Barcellona: maschera da Spiderman per seguire le Libere 1

Il bolognese leader della classifica ha seguito "travestito" dal suo super eroe preferito i colleghi nella prima sessione di prove

12 Giu 2026 - 18:34
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Andrea Kimi Antonelli, come previsto, non ha disputato la prima sessione di prove libere del GP di Barcellona-Catalogna di F1 per lasciare la sua Mercedes nelle mani del terzo pilota e collaudatore Frederik Vesti. Il bolognese, leader del campionato, non si è però voluto perdere i colleghi in azione e si è presentato in tribuna in incognito, come ha mostrato Sky. AKA ha indossato la maschera del suo super eror preferito, Spiderman, ed è riuscito a passare inosservato. O almeno, nessuno lo ha riconosciuto.

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