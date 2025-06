Antonelli, altri esami: dal podio di Montreal alla maturità

È la vigilia degli esami per Andrea Kimi Antonelli. A Montreal il "muro dei campioni" non ha infranto la corsa del giovane pilota bolognese verso il primo podio in Formula 1, a rompere un digiuno che per l'Italia durava dal 2009. Ora arriva l'ostacolo generazionale della maturità. Il diciottenne della Mercedes frequenta con profitto l'Istituto Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, uno dei comuni più popolosi alle porte di Bologna. E come i suoi compagni, domani lo aspetta la prima prova scritta. Non c'è ancora l'ufficialità, ma oggi in un'intervista sulle pagine sportive del Resto del Carlino la madre del pilota, Veronica, fa capire che probabilmente sarà così: "Sì, se vuole diplomarsi deve sostenere la maturità. Come tutti". E senza percorsi da privilegiato: "No, al Salvemini, con tutti i suoi compagni. Il primo anno di Formula 1 è stato difficoltoso. Ma lui non si è tirato indietro".