Un podio con vista sul futuro: Antonelli, e adesso?

Curiosamente, in Canada Antonelli è tornato a macinare punti dopo tre passaggi a vuoto nelle prime tre tappe europee del Mondiale, come gli era capitato prima solo in Bahrain. Come se - per una volta - la comfort zone della sua Imola, ma anche di piste amiche e conosciute come Montecarlo e di Barcellona gli avesse in qualche modo nuociuto. È solo un'ipotesi, ma la coincidenza è curiosa. È come se Kimi avesse un rendimento più alto quando è "solo" di fronte ad uno scenario che è oggettivamente enorme per un ragazzo di diciotto anni (seppure cresciuto molto in fretta) e nel quale si sta facendo spazio con la sua forza tranquilla.