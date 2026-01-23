Alpine A526: a caccia del riscatto dopo un 2025 da incubo
A portare in pista la nuova nata del team bleu i confermati Gasly e Colapintodi Stefano Gatti
Abbondantemente oscurata dal simultaneo lancio della nuova Ferrari, anche la A526 di Alpine ha fatto la sua prima apparizione. Per il team diretto da Flavo Briatore la nuova monoposto del team bleu - scesa in pista due giorni fa a Silverstone in modalità "filming day" - deve essere quella del riscatto dopo un 2025 da incubo, "culminato" con il decimo e ultimo posto nel Mondiale Costruttori. A portarla in pista la prossima settimana a Barcellona per un primo confronto con le altre nove monoposto 2026 saranno i confermati Pierre Gasly e Franco Colapinto. Della formazione piloti di Alpine fa parte anche la riserva Paul Aron, pilota estone di belle speranze. Il lancio è avvenuto proprio a Barcellona ma... a bordo della nave da crociera MSC World Europa.
© BWT Alpine F1 Press Offi
PIERRE GASLY
"Devo dire che sono davvero entusiasta per questa stagione. È una grande opportunità per noi come squadra ed è una grande opportunità per noi piloti. Sarà una stagione molto 'tecnica' e ci saranno molte cose da imparare, probabilmente da adattarsi, ma è entusiasmante. Alla fine tutti vogliamo vincere. La squadra ha fatto un lavoro fantastico durante l'inverno, preparandosi al meglio delle sue possibilità. Ovviamente l'anno scorso è stato piuttosto difficile, ma penso che ci abbia resi molto più uniti come squadra. Siamo riusciti ad approfondire davvero il lavoro che stavamo facendo insieme e questo ci ha messi in una posizione molto più forte. Sono molto ottimista riguardo al potenziale che possiamo mostrare e spero per tutti coloro che lavorano a questo progetto che avremo una macchina che possa offrire loro i risultati che meritano."
FRANCO COLAPINTO
"Per la prima volta nella mia carriera ho avuto una vera off-season in preparazione a un anno a tempo pieno, fin dai test fino alla prima gara. Per me questo è davvero importante perché mi sento davvero parte del progetto e significa che posso lavorare sodo con tutti nel team fin dall'inizio. Abbiamo avuto una buona occasione per vedere l'auto e prepararci sul simulatore. Ovviamente, è molto diverso da tutto ciò che ho sperimentato finora e penso che valga lo stesso per la maggior parte dei piloti in griglia. Ci sono nuove sfide da affrontare per sfruttare al massimo il pacchetto e vedo questo come una sfida davvero straordinaria."
© BWT Alpine F1 Press Offi
FLAVIO BRIATORE (Team Principal)
"Oggi segna l'inizio di un nuovo capitolo per il team BWT Alpine di Formula Uno. È un grande piacere iniziare la nostra stagione qui a Barcellona. Ci prepariamo per quella che sarà senza dubbio una stagione unica nella storia della Formula Uno, non ultimo per noi con i nuovi regolamenti tecnici. Si parte da un foglio bianco e questa è una grande opportunità per essere più competitivi rispetto alle campagne precedenti. Sono stati mesi incessanti nella fabbrica Enstone in preparazione per la stagione, progettando e realizzando la A526, insieme a Mercedes-AMG che fornirà la nuova unità di potenza e il cambio da questa stagione. Ringrazio tutti, sia i nuovi partner che quelli esistenti, per il loro impegno verso il team, soprattutto dopo le sfide affrontate in pista lo scorso anno".