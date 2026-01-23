Alpine A526: a caccia del riscatto dopo un 2025 da incubo

"Devo dire che sono davvero entusiasta per questa stagione. È una grande opportunità per noi come squadra ed è una grande opportunità per noi piloti. Sarà una stagione molto 'tecnica' e ci saranno molte cose da imparare, probabilmente da adattarsi, ma è entusiasmante. Alla fine tutti vogliamo vincere. La squadra ha fatto un lavoro fantastico durante l'inverno, preparandosi al meglio delle sue possibilità. Ovviamente l'anno scorso è stato piuttosto difficile, ma penso che ci abbia resi molto più uniti come squadra. Siamo riusciti ad approfondire davvero il lavoro che stavamo facendo insieme e questo ci ha messi in una posizione molto più forte. Sono molto ottimista riguardo al potenziale che possiamo mostrare e spero per tutti coloro che lavorano a questo progetto che avremo una macchina che possa offrire loro i risultati che meritano."