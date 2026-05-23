Napoli, De Laurentiis dice no: rifiutati 2 miliardi dagli Stati Uniti

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rifiutato una maxi offerta statunitense da due miliardi di euro per l'acquisto del Napoli, una cifra record ben superiore alle stime attuali del club, decidendo di mantenere salda la guida della società in vista del centenario del prossimo primo agosto 2026. La proposta, che mirava a creare un polo polisportivo integrato con investimenti strutturali e che avrebbe visto il coinvolgimento come intermediario di Matt Rizzetta, è stata valutata per mesi prima dello stop definitivo arrivato ancor prima dell'analisi dei bilanci. Lo scrive il Corriere dello Sport.