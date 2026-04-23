La prima auto volante arriva nel 2027

Il futuro - dichiarato - dell'automobile sembra sospeso tra tre grandi promesse: l'elettrico, la guida autonoma, l'auto volante. Il primo è uno scenario percorribile e in fase di profonda evoluzione; il secondo rappresenta un investimento incerto; il terzo un sogno da film di fantascienza ambientato in una società tecno-evoluta. Eppure, il marchio cinese Xpeng sostiene che le auto decolleranno nel 2027.

Come un aereo

Fino a non molto tempo fa, l'idea di una vettura che potesse circolare su strada, per poi sollevarsi in volo, sembrava destinata a un racconto o - tutt'al più - a un progetto audace di sperimentazione. Il cambio di passo annunciato da Xpeng, dunque, fissa l'obiettivo di portare un "sogno" all'interno di un'inedita scala di fattibilità industriale. Secondo quando pubblicato da Reuters, il presidente dell'azienda Brian Gu avrebbe dichiarato che i preordini hanno già raggiunto le 7 mila unità.

Regole

La maggior parte di questi, sarebbe stata registrata in Cina. Paese che - sebbene sembri il più vicino all'utilizzo di questa tecnologia - non ha ancora previsto delle norme per regolare il volo delle automobili. Xpeng starebbe lavorando in modo da poter ottenere il via libera dalle autorità aeronautiche. Una volta risolta questa questione, il marchio sarà libero di vendere i propri velivoli. Non si tratta comunque di una questione da poco e i tempi potrebbero essere lunghi. Il 2027 resta una data ipotetica e suscettibile di rinvio.