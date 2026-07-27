Spalletti piange la scomparsa di mamma Ilva: la dedica da fresco ct, la difese dagli insulti dei tifosi

Gravissimo lutto per il tecnico della Juve Luciano Spalletti: è morta la mamma Ilva, aveva 93 anni. Fortissimo il legame tra madre e figlio. Nel settembre 2023, fresco di nomina a nuovo ct della Nazionale, Spalletti raccontò commosso un episodio legato alla sua infanzia e alla sua mamma. "A 11 anni chiesi a mia mamma di cucire una bandiera gigante. C'era il Mondiale in Messico, le mamme cucivano in casa e andai a chiedere alla mia di fare una bandiera dell'Italia più grande possibile per festeggiare quel fantastico 4-3 contro la Germania. E poi ora questa bandiera la riporterò in campo". E nell'agosto 2022 Spalletti si infuriò e difese la mamma, bersaglio di ripetuti insulti provenienti dagli spalti del Franchi durante la sfida tra il suo Napoli e la Fiorentina. "Hanno insultato mia madre, che ha 90 anni, per tutta la durata della gara". "Capisco la reazione di Luciano", aveva detto la signora Ilva intervistata da 'La Nazione - Si è sentito toccato nel profondo e ha reagito così".