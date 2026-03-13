Scenari

Volkswagen, la Cina è sempre più vicina: avviata produzione con Xpeng

Il primo modello della joint venture è entrato ufficialmente nelle catene di montaggio

di Redazione Drive Up
13 Mar 2026 - 10:28
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Volkswagen ha annunciato di aver iniziato la produzione di massa del suo primo veicolo in collaborazione con Xpeng. L'obiettivo del gruppo tedesco sarebbe quello di realizzare un ritorno sul mercato cinese, lanciando ben 20 nuovi modelli solo quest'anno. L'obiettivo - già nel breve termine - è quello di rilanciarsi cercando di pareggiare l'offerta dei costruttori locali, come BYD.
A tutto elettrico
La ID UNYX 08 è il primo SUV elettrico parte di un'offensiva molto più ampia e che riguarda automobili elettriche ed elettrificate. La Cina è il primo mercato automobilistico del mondo, una flessione in questa parte di mondo rappresenta per Volkswagen una perdita economica significativa. Per soddisfare la domanda, Wolfsburg ha deciso di dare priorità allo sviluppo di modelli progettati su misura e costruiti presso stabilimenti locali. Così si riducono i costi di sviluppo e si hanno sottocontrollo le tendenze. 
In poco tempo
In una strategia di questo tipo, il risparmio non è soltanto economico. La piattaforma sviluppata da Volkswagen in Cina consente di programmare la nascita di un nuovo modello il 30% più velocemente di quanto avvenga altrove. Concretamente, significa portare dal foglio alla fabbrica un'automobile in soli 24 mesi. Grazie a questa capacità produttiva, il marchio tedesco punta a portare sul mercato cinese 50 vetture, tra elettriche e ibride plug-in, entro il 2030. La prossima - sempre in collaborazione con Xpeng - arriverà entro fine anno.

Ti potrebbe interessare

videovideo
cina
xpeng
auto elettriche
auto elettrica
volkswagen

Ultimi video

01:31
Phil Charles - In F1 non è più solo una questione di potenza

Phil Charles - In F1 non è più solo una questione di potenza

01:59
Peugeot 308 Plug-in hybrid, è tempo di restyling

Peugeot 308 Plug-in hybrid, è tempo di restyling

15:09
La puntata del 12 marzo #DriveUp

La puntata del 12 marzo #DriveUp

02:02
L'Editoriale: Ferrari inizia il 2026 con una novità presentando la nuova Amalfi Spider

L'Editoriale: Ferrari inizia il 2026 con una novità presentando la nuova Amalfi Spider

02:16
Mazda CX-6e, il crossover elettrico presentato a Roma

Mazda CX-6e, il crossover elettrico presentato a Roma

01:24
Cupra Born si rifà il look, il SUV elettrico diventa più aggressivo

Cupra Born si rifà il look, il SUV elettrico diventa più aggressivo

02:18
Auto da Film: Subaru Impreza WRX Limited di Baby Driver

Auto da Film: Subaru Impreza WRX Limited di Baby Driver

02:28
I 60 anni di Lamborghini Miura, l'omaggio alla prima supercar della storia

I 60 anni di Lamborghini Miura, l'omaggio alla prima supercar della storia

02:01
Autotorino, un anno ricco di traguardi

Autotorino, un anno ricco di traguardi

02:25
PILLS SRV FERRARI AMALFI SPIDER

Ferrari Amalfi, arriva la Spider

01:58
Nuova Mazda CX-5

Nuova Mazda CX-5

02:12
Alpine A290 GTS

Alpine A290 GTS

01:24
I 60 anni di Lamborghini Miura

I 60 anni di Lamborghini Miura

01:25
WRC Safari Rally Kenya

WRC Safari Rally Kenya

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:31
Phil Charles - In F1 non è più solo una questione di potenza

Phil Charles - In F1 non è più solo una questione di potenza

I più visti di Drive Up

La Ferrari di Tonali e il parcheggiatore...maldestro

Phil Charles - Mi hanno chiamato i miei ex colleghi di F1

Phil Charles - Mi hanno chiamato i miei ex colleghi di F1

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prima station wagon di Dacia è realtà

Phil Charles - Mercedes F1 ha integrato la divisione di Formula E

Phil Charles - Mercedes F1 ha integrato la divisione di Formula E

La Cina delle auto elettriche...fa la coda al distributore

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:29
Franzoni secondo nella libera a Courchevel dopo i primi 30
12:27
Genoa, De Rossi: "A Verona momento cruciale della stagione e non sarà facile"
12:18
Milano Cortina, Luchini oro nello snowboard paralimpico: record di medaglie d'oro per l’Italia
12:14
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 13 marzo 2026
12:11
CAI Eagle Team: seconda edizione all'attacco della via