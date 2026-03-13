Volkswagen, la Cina è sempre più vicina: avviata produzione con Xpeng

Volkswagen ha annunciato di aver iniziato la produzione di massa del suo primo veicolo in collaborazione con Xpeng. L'obiettivo del gruppo tedesco sarebbe quello di realizzare un ritorno sul mercato cinese, lanciando ben 20 nuovi modelli solo quest'anno. L'obiettivo - già nel breve termine - è quello di rilanciarsi cercando di pareggiare l'offerta dei costruttori locali, come BYD.

A tutto elettrico

La ID UNYX 08 è il primo SUV elettrico parte di un'offensiva molto più ampia e che riguarda automobili elettriche ed elettrificate. La Cina è il primo mercato automobilistico del mondo, una flessione in questa parte di mondo rappresenta per Volkswagen una perdita economica significativa. Per soddisfare la domanda, Wolfsburg ha deciso di dare priorità allo sviluppo di modelli progettati su misura e costruiti presso stabilimenti locali. Così si riducono i costi di sviluppo e si hanno sottocontrollo le tendenze.

In poco tempo

In una strategia di questo tipo, il risparmio non è soltanto economico. La piattaforma sviluppata da Volkswagen in Cina consente di programmare la nascita di un nuovo modello il 30% più velocemente di quanto avvenga altrove. Concretamente, significa portare dal foglio alla fabbrica un'automobile in soli 24 mesi. Grazie a questa capacità produttiva, il marchio tedesco punta a portare sul mercato cinese 50 vetture, tra elettriche e ibride plug-in, entro il 2030. La prossima - sempre in collaborazione con Xpeng - arriverà entro fine anno.