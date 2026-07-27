Scherma

Mondiali, Italia d'oro nel fioretto donne: Martina Favaretto batte Arianna Errigo 15-7 in finale

Grande trionfo per le Azzurre in finale, con una clamorosa doppietta primo-.secondo posto

27 Lug 2026 - 13:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Da video

© Da video

L'Italia conquista le medaglia d'oro nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma di Hong Kong. La finale della prova individuale ha visto infatti affrontarsi in un derby tutto italiano Martina Favaretto e Arianna Errigo: a trionfare è stata la Favaretto per 15-7. Nella prima semifinale rispettivamente Favaretto, n.1 del tabellone, aveva battuto la giapponese Yuka Ueno per 14-11. A seguire una eterna Arianna Errigo, numero 2 del seeding, aveva battuto nell'altra semifinale la ucraina Alina Poloziuk per 15-7.

scherma
errigo
favaretto

Ultimi video

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:16
Sioli e Inzoli, che salti

Sioli e Inzoli, che salti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Il giro di Vingegaard

Il giro di Vingegaard

13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:02
Chiesa tra il rosso Liverpool e l'Azzurro: "Voglio restare qui e riconquistare l'Italia"
Antonio Nusa, Norvegia
15:52
Roma, dopo Castro tutto su Nusa: il giocatore apre, ora palla al Lispia
Malagò, cresce la fiducia
15:47
Malagò prende tempo: "Nuovo ct? Parlerò con tutti il prima possibile". Oggi vertice a Roma
DICH MALAGO SU BRUTTA FIGURA 27/07 SRV
15:40
Malagò: "Ct a breve. Brutta figura su Pirlo? Dipende chi l'ha fatta…"
Christian Romero
15:25
Partono i sette giorni di Romero-Inter. E Lautaro si è già fatto sentire