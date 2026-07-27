Mondiali, Italia d'oro nel fioretto donne: Martina Favaretto batte Arianna Errigo 15-7 in finale

L'Italia conquista le medaglia d'oro nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma di Hong Kong. La finale della prova individuale ha visto infatti affrontarsi in un derby tutto italiano Martina Favaretto e Arianna Errigo: a trionfare è stata la Favaretto per 15-7. Nella prima semifinale rispettivamente Favaretto, n.1 del tabellone, aveva battuto la giapponese Yuka Ueno per 14-11. A seguire una eterna Arianna Errigo, numero 2 del seeding, aveva battuto nell'altra semifinale la ucraina Alina Poloziuk per 15-7.