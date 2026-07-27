I prossimi passi di Malagò: oggi incontro a Roma in vista del Consiglio Federale, cosa può succedere

Dimenticatevi i sorrisi di pochi giorni in Lega dove hanno sfilato, tra gli altri, Malagò, Maldini e Leonardo. La mancata nomina di Andrea Pirlo a nuovo ct della Nazionale (a ufficializzarlo è stato lo stesso ex centrocampista sui social), ha inasprito gli animi e adesso il dt azzurro, al pari del suo uomo di fiducia brasiliano, potrebbe davvero lasciare. Per l'ex Milan, riportano in tanti, la vicenda russa è solo un pretesto per minare la sua autonomia decisionale. Da qui il possibile passo indietro tanto che si fa già il nome di Giorgio Chiellini come suo successore.