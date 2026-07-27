NAZIONALE

I prossimi passi di Malagò: oggi incontro a Roma in vista del Consiglio Federale, cosa può succedere

Il numero uno della Figc incontrerà le parti in un vertice informale: al centro dei discorsi anche la nomina del nuovo ct

27 Lug 2026 - 12:14
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Dimenticatevi i sorrisi di pochi giorni in Lega dove hanno sfilato, tra gli altri, Malagò, Maldini e Leonardo. La mancata nomina di Andrea Pirlo a nuovo ct della Nazionale (a ufficializzarlo è stato lo stesso ex centrocampista sui social), ha inasprito gli animi e adesso il dt azzurro, al pari del suo uomo di fiducia brasiliano, potrebbe davvero lasciare. Per l'ex Milan, riportano in tanti, la vicenda russa è solo un pretesto per minare la sua autonomia decisionale. Da qui il possibile passo indietro tanto che si fa già il nome di Giorgio Chiellini come suo successore.

Nelle prossime ore sono attese novità importanti: il presidente della Federcalcio incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle Leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio Federale in programma martedì. Un summit informale ma importante, previsto da tempo per le ore 18, scrive il Corriere della Sera, che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo ct: Malagò cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Malagò, Maldini e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della Nazionale. 

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