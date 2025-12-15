Alla XXVI Maratona di Pisa la Nazionale italiana di ultradistanza: in gara nella Pisanina l’azzurra Giovanna Epis

© italyphotopress
Nel capoluogo toscano si rinnova il tradizionale avvento del Natale scandito dal ritmo della corsa con la Maratona di Pisa. Fervono i preparativi per l’ultima 42 km italiana dell’anno, organizzata grazie alla nuova collaborazione tra le società sportive 1063AD, TriO Events e il Comune di Pisa con il patrocinio di Regione Toscana: domenica 21 dicembre sono attesi oltre 4mila partecipanti, di cui parte impegnati nella Mezza Maratona, nota come La Pisanina, e nella Christmas Run, la 6,5 km per amatori, famiglie e camminatori.
Nel solstizio d’inverno non mancheranno top runner in gara: la manifestazione è stata scelta come test event dalla Fidal per la Nazionale di ultradistanze, in vista delle competizioni internazionali 2026. Sulla start line ci saranno Federica Moroni, tre volte campionessa italiana nella 100 km, con relativo record sulla distanza, e con un poker d’assi nella 50 km, Ilaria Bergaglio, detentrice del tricolore 2025 sui 50 km, seguito dalla vittoria del Passatore, e 2023 sui 100 km, e Dario Pietro Ferrante, campione in carica nella 100 km. A completare la rosa Sarah Giomi, la migliore nei 50 km 2024, Matteo Zucchini, Antonella Ciaramella e Daniela Valgimigli, forte del primo posto alla Pistoia-Abetone.
Si metterà alla prova, dopo un primo timido tentativo nel 2016, anche l’ex ciclista professionista e oggi emblema dell’ultracycling Omar Di Felice: noto per le sue imprese estreme dall’Antartide all’Himalaya, a tre mesi dal tremendo incidente durante la Maratona delle Dolomiti, il romano ha vinto a ottobre la Ultrabiking Sardinia e ora si prepara ad affrontare questa avvincente sfida lontano dalla sua comfort zone.
Nella Pisanina, invece, i runner avranno l’occasione di partire fianco a fianco di una delle migliori interpreti del fondo nostrano, l’azzurra olimpica Giovanna Epis (C.S. Carabinieri), reduce da un’ottima stagione e punto di riferimento del movimento podistico. Tra gli uomini, il vincitore riminese 2024 Marco Zanni tornerà per festeggiare un anno di grandi soddisfazioni proprio nella città che ha sancito il suo ritorno al podio: una rinascita dopo anni difficili, segnati dall’uso di sostanze stupefacenti e dalla depressione, con alle spalle un’adolescenza da stella nascente della Nazionale giovanile.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Dal 19 dicembre ci sarà l’apertura del nuovo Expo, allestito per la prima volta in Viale Duomo, in una cornice particolarmente suggestiva, per il ritiro del pacco gara, che comprende la medaglia e la maglia ufficiale con protagonista Galileo Galilei: traendo ispirazione dal murales cittadino dello street artist Kobra, il padre della scienza moderna, dai natali pisani, trasforma la Torre Pendente in un cannocchiale per rivolgersi a quell’infinito a cui anche i podisti punteranno al motto di To the stars we run, claim dell’edizione.
Per suggellare questa totale immersione nella storia l’organizzazione ha, inoltre, creato un’opportunità esclusiva, andata rapidamente sold out: una visita notturna guidata della Torre di Pisa. Sabato 20 dicembre un gruppo ristretto di 50 persone condividerà una speciale esperienza alla vigilia del race day, accompagnato da una guida in lingua inglese, in un’atmosfera intima, illuminata dalla luce del tramonto.
Domenica alle ore 9 si terranno le partenze, supportate dal team di 59 pacer, provenienti da tutto il mondo. Su percorso certificato AIMS-World Athletics e Fidal, la distanza regina (42,195km) prenderà il via di fronte a Piazza Manin, in prossimità del Duomo, con un tracciato veloce, filante e ricco di fascino. Dopo i primi km tra viali alberati, si attraverserà il Parco Naturale di San Rossore per approdare al mare. Si rientrerà costeggiando l’Arno per il gran finale al cospetto della Torre in Piazza dei Miracoli, patrimonio Unesco. La Pisanina Mezza Maratona (21,097km), omologata Fidal, avrà lo stesso percorso con un giro di boa al 13º km. Chiuderanno la festosa scia gli iscritti alla Christmas Run (6,5km), che potranno assaporare il clima del centro storico in festa. Ultimi pettorali disponibili per la Maratona fino al 18 dicembre e al raggiungimento del sold out su maratonadipisa.com