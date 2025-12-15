Alla XXVI Maratona di Pisa la Nazionale italiana di ultradistanza: in gara nella Pisanina l’azzurra Giovanna Epis

Nel solstizio d’inverno non mancheranno top runner in gara: la manifestazione è stata scelta come test event dalla Fidal per la Nazionale di ultradistanze, in vista delle competizioni internazionali 2026. Sulla start line ci saranno Federica Moroni, tre volte campionessa italiana nella 100 km, con relativo record sulla distanza, e con un poker d’assi nella 50 km, Ilaria Bergaglio, detentrice del tricolore 2025 sui 50 km, seguito dalla vittoria del Passatore, e 2023 sui 100 km, e Dario Pietro Ferrante, campione in carica nella 100 km. A completare la rosa Sarah Giomi, la migliore nei 50 km 2024, Matteo Zucchini, Antonella Ciaramella e Daniela Valgimigli, forte del primo posto alla Pistoia-Abetone.