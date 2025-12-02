Vi ricordate dell'Audi Q7 V12 biturbo Diesel?

L'epoca del diesel

In quel periodo, il Diesel sembrava essere una soluzione applicabile a qualunque segmento di mercato e per qualunque esigenza di utilizzo. Il gruppo di Wolfsburg passò dai motori delle utilitarie a quelli per le super sportive inclusa una vincente parentesi alla 24 Ore di Le Mans. Dove si presentò con un'Audi R8 V10 TDI. Eppure, quando la sperimentazione, la competenza tecnica e l'ambizione s'incontrano può nascere qualcosa di ancora più incredibile di così.

Un motore da leggenda

Devono esserne stati consapevoli in Audi. O, comunque, avranno avuto delle buone ragioni per cercare di affermarsi quali migliori produttori di motori per automobili. Dando una spallata a tutti gli altri concorrenti. Non era necessario un motore particolarmente efficiente o potente - c'erano già - serviva piuttosto qualcosa di impensabile. Da queste premesse nasce il 6.0 litri V12 TDI da 500 CV e 1.000 Nm per l'Audi Q7 Quattro.

Non ebbe successo

Fu prodotto per un brevissimo lasso di tempo: dal 2008 al 2012. L'introduzione del restyling del 2013 lo tolse dal listino. Motore ultra complicato, era in grado di portare l'auto a 250 km/h e al contempo di consumare soltanto 11l/100 km. Prodigioso ma incompreso e nella sua corta carriera riuscì a convincere un numero limitato di automobilisti. Si ritiene che in Europa ne circolassero poche centinaia. D'altronde costava quasi 140 mila euro e aveva costi di manutenzione da supercar. La sua leggenda racconta di un'Europa dell'automobile audace, ambiziosa e folle. Quel periodo - sotto questo punto di vista - un po' ci manca.