Cupra Raval: la prova dell'elettrica compatta sportiva

Base solida

La base tecnica è la piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen, ma Cupra ha scelto una messa a punto specifica per rendere la Raval più coinvolgente rispetto alle “cugine” di Wolfsburg e Mladá Boleslav. L’assetto ribassato e il telaio rivisto puntano a offrire una guida più diretta, con uno sterzo preciso e reazioni rapide, soprattutto nelle versioni più performanti.

Si guida molto bene

Durante i primi test dinamici su prototipo, la Raval ha mostrato un carattere sorprendentemente sportivo: inserimenti rapidi in curva, avantreno preciso e una dinamica che ricorda più una hot hatch che una classica elettrica da città. La versione più spinta, la VZ Extreme, promette uno scatto da 0 a 100 in circa sei secondi, accompagnato anche da un sound artificiale disattivabile per chi preferisce il silenzio assoluto.

Autonomia interessante

Sul fronte autonomia, Cupra parla di percorrenze comprese tra i 400 e i 450 km a seconda degli allestimenti, mentre l’offerta si articolerà in diverse configurazioni pensate per intercettare pubblici differenti: dalla versione più efficiente a quella più sportiva, fino a una futura variante d’accesso con batteria più piccola, che sarà il vero ago della bilancia per decretare il successo commerciale del modello.