Volkswagen ha costruito una cucina gonfiabile

Quella del viaggio in camper e van non è più una tendenza. La vacanza "on the road" sta diventando una scelta sempre più presente tra le alternative di europei e italiani. La libertà di movimento e la possibilità di fermarsi - più o meno - dove si vuole, la rendono una vacanza all'insegna dell'improvvisazione. Richiedendo uno spirito di adattamento, magari cucinando su una cucina gonfiabile.

Novità

Su un van come il Volkswagen California, lo spazio a disposizione non è poi così abbondante. Di solito si deve scendere a qualche compromesso - tra cui l'assenza del bagno - adeguandosi anche per dove cucinare e mangiare. Il marchio tedesco, in collaborazione con Stuff Bubble, ha ideato una cucina completa...gonfiabile. Si tratta di una soluzione pensata per essere modulare: realizzata in tessuto, può essere facilmente riposta all'interno del veicolo. O completamente rimossa se non necessaria.

Facile

Tuttavia, per ora si tratta soltanto di un prototipo. Volkswagen valuterà il consenso e la richiesta dei clienti al prossimo Caravan Salon Düsseldorf, previsto a fine agosto. Il California è il van da campeggio per antonomasia: grazie al tetto "a soffietto", riesce a ospitare - abbastanza - comodamente fino a quattro adulti. Il letto principale nella parte posteriore, si ricava abbattendo i sedili ed estendendo il pratico materassino, altrimenti ripiegato nel bagagliaio. Costruito sulla base del Multivan, è disponibile diesel o ibrido plug-in.