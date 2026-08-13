Curiosità

Volkswagen ha costruito una cucina gonfiabile

Si tratta di un accessorio destinato al van California

di Redazione Drive Up
13 Ago 2026 - 09:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Quella del viaggio in camper e van non è più una tendenza. La vacanza "on the road" sta diventando una scelta sempre più presente tra le alternative di europei e italiani. La libertà di movimento e la possibilità di fermarsi - più o meno - dove si vuole, la rendono una vacanza all'insegna dell'improvvisazione. Richiedendo uno spirito di adattamento, magari cucinando su una cucina gonfiabile.
Novità
Su un van come il Volkswagen California, lo spazio a disposizione non è poi così abbondante. Di solito si deve scendere a qualche compromesso - tra cui l'assenza del bagno - adeguandosi anche per dove cucinare e mangiare. Il marchio tedesco, in collaborazione con Stuff Bubble, ha ideato una cucina completa...gonfiabile. Si tratta di una soluzione pensata per essere modulare: realizzata in tessuto, può essere facilmente riposta all'interno del veicolo. O completamente rimossa se non necessaria.
Facile
Tuttavia, per ora si tratta soltanto di un prototipo. Volkswagen valuterà il consenso e la richiesta dei clienti al prossimo Caravan Salon Düsseldorf, previsto a fine agosto. Il California è il van da campeggio per antonomasia: grazie al tetto "a soffietto", riesce a ospitare - abbastanza - comodamente fino a quattro adulti. Il letto principale nella parte posteriore, si ricava abbattendo i sedili ed estendendo il pratico materassino, altrimenti ripiegato nel bagagliaio. Costruito sulla base del Multivan, è disponibile diesel o ibrido plug-in.

Ti potrebbe interessare

videovideo
volkswagen
cucina
van
california

Ultimi video

01:44
KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

01:33
Formula E a Londra

Formula E a Londra

02:05
La storia di Panda - Vita di coppia

La storia di Panda - Vita di coppia

01:32
Renault al Viva!Festival di Locorotondo

Renault al Viva!Festival di Locorotondo

02:14
Nuova Maserati Gran Turismo

Nuova Maserati Gran Turismo

01:55
Maserati svela la Project GT4

Maserati svela la Project GT4

01:38
La Formula E sbarca in Inghilterra

La Formula E sbarca in Inghilterra

04:13
A bordo di Lotus Emeya

A bordo di Lotus Emeya

01:33
Formula E, nel weekend si corre a Londra

Formula E, nel weekend si corre a Londra

04:06
Aston Martin Vantage S

Aston Martin Vantage S

01:50
Rolls Royce a Goodwood

Rolls Royce a Goodwood

02:24
Uno sguardo al futuro, XPENG G6 MY26

Uno sguardo al futuro, XPENG G6 MY26

01:53
L'editoriale: Italia, quali sono le auto più vendute nel 2025?

L'editoriale: Italia, quali sono le auto più vendute nel 2025?

02:04
Vittorie, trionfi e sogni: Ducati compie 100 anni

Vittorie, trionfi e sogni: Ducati compie 100 anni

02:34
La "Bluesmobile", una Dodge diventata icona del cinema

La "Bluesmobile", una Dodge diventata icona del cinema

01:44
KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

I più visti di Drive Up

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Dalla Cina è in arrivo una nave con 7 mila auto

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

Maserati GranTurismo e GranCabrio: il bello di essere italiani

LeBron James ha una berlina Mercedes su misura

Il buon esempio di Toyota

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti
14:23
Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti
Turchia, terra di bomber
14:21
Turchia, terra di bomber
14:21
Ferguson di nuovo in Serie A dopo il flop Roma? Il Genoa pensa al prestito
Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore
14:20
Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore
Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo
14:20
Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo