Strategie

Volkswagen costruirà anche i pick-up

La strategia di sviluppo negli USA si concentrerà sulla crescente domanda di veicoli da lavoro e SUV di grandi dimensioni

di Redazione Drive Up
10 Ago 2026 - 09:38
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© Ufficio Stampa

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Volkswagen intende ristrutturare le sue attività negli USA, l'obiettivo è di offrire una linea di prodotto più incline ai gusti e alle aspettative del mercato locale. Per questo motivo, il focus nei prossimi anni sarà su pick-up e SUV di grandi dimensioni, categorie che - secondo le analisi del Gruppo - possono garantire una crescita strutturale.
Per loro
Si tratterebbe di una novità di rilievo, considerando che Volkswagen non ha mai commercializzato alcun pick-up oltreoceano. Eppure, nell'attuale gamma l'Amarok è un modello ben consolidato e persino costruito in collaborazione con Ford. Secondo quanto emerso sino a oggi, l'obiettivo sarebbe di avviare la produzione entro la fine del decennio, con lo stabilimento di Chattanooga indicato come probabile "casa". 
Medio
Difficile pensare che i tedeschi entrino a gamba tesa nel mercato dei full-size, da decenni dominato da icone come il Ford F-150 e il Chevrolet Silverado. Piuttosto, potrebbe avvicinarsi con un mid-size, considerando anche le precedenti esperienze di Toyota e Honda che sono riuscito a dire la loro in un mercato ancorato ai marchi locali. Volkswagen potrebbe decidere di utilizzare una piattaforma che ha già in uso per altri modelli, e non è da escludere a priori una nuova collaborazione con Ford.

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