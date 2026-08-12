Test drive a Trieste

Maserati GranTurismo e GranCabrio: il bello di essere italiani

L'aggiornamento delle due vetture di punta, aumenta la potenza per la variante Trofeo senza trascurare il comfort

di Tommaso Marcoli
12 Ago 2026 - 14:14
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Nella cosiddetta Motor Valley, si concentrano tutte le eccellenze italiane nell'industria dell'auto. Una "striscia di terra" che dà forma alle emozioni, quando esse sono suscitate dal suono di un motore. Un elemento di capitale importanza per ogni appassionato di guida, messo ormai a dura prova dal passaggio - forzato - all'elettrificazione e dalle sempre più severe norme anti-inquinamento. Maserati ne ha sempre fatto, in oltre un secolo, il suo vanto. E non intende rinunciarci.

Maserati GranTurismo e GranCabrio: icone italiane

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Belle
Non è soltanto una questione di suono. Il Tridente di Modena ha costruito la sua rispettabile storia attorno alla classe e all'eleganza. Una Maserati deve sorprendere e sedurre molto prima di mettersi davanti al volante. Suscitare una reazione emotiva, scatenata dalla bellezza della forma e dal coinvolgimento dell'udito. Ecco: GranTurismo e GranCabrio sono il risultato più efficace di questa sintesi. Equilibrate nello stile classico (prive di "vezzi" aerodinamici), pratiche da utilizzare in qualsiasi contesto di utilizzo. Il che non significa che vadano piano, anzi.
Aggiornate
Sotto il cofano non poteva non esserci il motore Nettuno V6. Fiore all'occhiello della produzione Maserati, propone soluzione tecniche innovative e derivate dal mondo delle competizioni. Il suo potenziale - probabilmente - non è stato ancora del tutto esplorato, ma per goderne al massimo, bisogna scegliere le versioni Trofeo. L'aggiornamento ne ha aumentato la potenza a 590 CV. Al volante - se si vuole - sono travolgenti, eppure, il loro spirito non è competitivo. Salendo a bordo si parte piuttosto per un viaggio, dove le prestazioni sono lì a portata di mano, ma non è necessario approfittarne per godersele appieno. 
Classe
L'equilibrio delle proporzioni e la "matita" discreta, difficilmente faranno invecchiare queste GranTurismo e GranCabrio (sono poche le Maserati a portar male la loro età). Forse l'ambiente che più di ogni altro potrà sentire il peso del tempo, è l'abitacolo. Gli schermi sono una necessità ma, per loro stessa natura, soggetti a una continua evoluzione. Furba - invece - l'intuizione di sostituire tutti i materiali plasticosi con l'alluminio: un materiale che "resiste" più efficacemente e potrebbe allungarne la vita. Sono due modelli fondamentali, perché decisivi per il rilancio di Maserati e custodi della sua tradizione. Una credibile e valida alternativa a tutto il resto.

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