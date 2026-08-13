Edizioni speciali Porsche 911 e Louis Vuitton: oltre il lusso

Tutti sognano di collaborare con la maison di Parigi. Anche perché - un suo logo - fa automaticamente innalzare desiderio e prezzo. I francesi, però, sanno come farsi desiderare e non deve essere stato semplice per Singer convincerli. A ogni modo, il risultato non è poi così male: le due 911 (serie 964, quindi d'epoca) personalizzate sono un trionfo di pellami, sartoria e artigianalità. L'elemento più prezioso è sicuramente l'orologio di bordo: ha richiesto un anno di sviluppo e può essere rimosso e utilizzato come soprammobile