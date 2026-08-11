Dalla Cina è in arrivo una nave con 7 mila auto

La nave mercantile "Glovis Nova" è salpata dal South Port Terminal di Shanghai ed è attesa nelle prossime settimane a Zeebrugge in Belgio. Il suo carico è composto da 7.738 automobili elettriche. Cinesi, penserete voi. Sì, per un certo punto di vista (dato che è lì che sono costruite), ma il marchio che portano sul cofano racconta un'altra storia.

Verso l'Europa

L'enorme "garage" è infatti composto esclusivamente da Tesla Model 3 e Model Y, destinate all'Europa. D'altronde, la gigafactory di Shanghai è a pochi chilometri dal terminal portuale, dove le auto s'imbarcano per essere poi spedite in tutto il mondo. La "Glovis Nova" è una delle più recenti della sua categoria: varata quest'anno, è in grado di trasportare fino a 10.800 veicoli. Navi di queste dimensioni e capacità non sono più una novità ma uno strumento necessario alle ambizioni cinesi (BYD ne possiede 8 in flotta).

Enorme

La capacità logistica dei porti cinesi, assegna un vantaggio commerciale importante anche ai marchi automobilistici. Questi possono sfruttarli per raggiungere qualunque mercato senza passare per intermediari. La "Glovis Nova" è lunga 230 metri e ha un'altezza di 48 metri. All'interno, lo spazio è organizzato in verticale su 14 ponti che, a seconda delle configurazioni, possono ospitare automobili, bus, camion e mezzi da lavoro.