Record

Dalla Cina è in arrivo una nave con 7 mila auto

Destinata a raggiungere l'Europa nelle prossime settimane, trasporta migliaia di Tesla Model 3 e Model Y

di Redazione Drive Up
11 Ago 2026 - 14:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Foto da web

© Foto da web

La nave mercantile "Glovis Nova" è salpata dal South Port Terminal di Shanghai ed è attesa nelle prossime settimane a Zeebrugge in Belgio. Il suo carico è composto da 7.738 automobili elettriche. Cinesi, penserete voi. Sì, per un certo punto di vista (dato che è lì che sono costruite), ma il marchio che portano sul cofano racconta un'altra storia.
Verso l'Europa 
L'enorme "garage" è infatti composto esclusivamente da Tesla Model 3 e Model Y, destinate all'Europa. D'altronde, la gigafactory di Shanghai è a pochi chilometri dal terminal portuale, dove le auto s'imbarcano per essere poi spedite in tutto il mondo. La "Glovis Nova" è una delle più recenti della sua categoria: varata quest'anno, è in grado di trasportare fino a 10.800 veicoli. Navi di queste dimensioni e capacità non sono più una novità ma uno strumento necessario alle ambizioni cinesi (BYD ne possiede 8 in flotta).
Enorme
La capacità logistica dei porti cinesi, assegna un vantaggio commerciale importante anche ai marchi automobilistici. Questi possono sfruttarli per raggiungere qualunque mercato senza passare per intermediari. La "Glovis Nova" è lunga 230 metri e ha un'altezza di 48 metri. All'interno, lo spazio è organizzato in verticale su 14 ponti che, a seconda delle configurazioni, possono ospitare automobili, bus, camion e mezzi da lavoro. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
cina
nave

Ultimi video

01:32
Denza Z9GT

Denza Z9GT

01:33
Formula E, nel weekend si corre a Londra

Formula E, nel weekend si corre a Londra

04:06
Aston Martin Vantage S

Aston Martin Vantage S

01:50
Rolls Royce a Goodwood

Rolls Royce a Goodwood

02:24
Uno sguardo al futuro, XPENG G6 MY26

Uno sguardo al futuro, XPENG G6 MY26

01:53
L'editoriale: Italia, quali sono le auto più vendute nel 2025?

L'editoriale: Italia, quali sono le auto più vendute nel 2025?

02:04
Vittorie, trionfi e sogni: Ducati compie 100 anni

Vittorie, trionfi e sogni: Ducati compie 100 anni

02:34
La "Bluesmobile", una Dodge diventata icona del cinema

La "Bluesmobile", una Dodge diventata icona del cinema

01:44
KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

02:08
Come una galleria d'arte: BMW Art Car Collection

Come una galleria d'arte: BMW Art Car Collection

02:32
Il fascino di Deepal S05 e S07, i nuovi suv di Changan

Il fascino di Deepal S05 e S07, i nuovi suv di Changan

01:18
MotoGp in Gran Bretagna

MotoGp in Gran Bretagna

25:35
Puntata Summer Edition dell' 8 agosto #DriveUp

Puntata Summer Edition dell' 8 agosto #DriveUp

01:57
La storia di Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

La storia di Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

03:05
La prova di Skoda Elroq RS

La prova di Skoda Elroq RS

01:32
Denza Z9GT

Denza Z9GT

I più visti di Drive Up

I bulloni di una Pagani costano più di una Porsche

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Pagani The Drive

Pagani The Drive

Una Porsche 911 per l'Australia

Le auto cinesi superano quelle italiane...in Italia

Generazione camper: perché tutti ne vogliono uno

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:00
Super Italia nei 100 rana uomini: Martinenghi oro e Cerasuolo bronzo. Ceccon ai piedi del podio nei 50 farfalla
18:58
Supercoppa Europea, Luis Enrique: "Obiettivi ambiziosi, dobbiamo mostrare il nostro livello"
18:57
Sara Curtis nella storia, è bronzo europeo nei 100 stile: "Sono felicissima, ma l'argento..."
18:47
Nuoto, Europei: Ceccon quarto nei 50 farfalla, oro al russo Kornev
18:42
Nuoto, Europei: britannica Shanahan oro nei 200 dorso