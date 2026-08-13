Le Porsche 911 firmate Louis Vuitton

Insieme

Tutti sognano di collaborare con la maison di Parigi. Anche perché - un suo logo - fa automaticamente innalzare desiderio e prezzo. I francesi, però, sanno come farsi desiderare e non deve essere stato semplice per Singer convincerli. A ogni modo, il risultato non è poi così male: le due 911 (serie 964, quindi d'epoca) personalizzate sono un trionfo di pellami, sartoria e artigianalità. L'elemento più prezioso è sicuramente l'orologio di bordo: ha richiesto un anno di sviluppo e può essere rimosso e utilizzato come soprammobile.

Esclusive

L'abitacolo è rivestito con la stessa pelle utilizzate per le borse e valigie Louis Vuitton. La plancia è stata rivestita in legno ed è presente il logo serigrafato "LV" sul volante. I pannelli porta sono "trapuntati" con cuciture bianche a contrasto. Singer si occupa anche della parte tecnica, realizzando il corpo vettura in fibra di carbonio e aggiungendo i freni carbo-ceramici. Il cambio è manuale per entrambe, così come la trazione: solo posteriore. Singer e Louis Vuitton non hanno dichiarato il prezzo di questi due "gioielli".