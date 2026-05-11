Villeneuve torna in pista con Porsche

Ci sono amori che non finiscono mai. Quello di Jacques Villeneuve per le corse - ancora dopo tanto tempo - continua a vivere e a motivare le scelte del pilota canadese. Dopo la delusione per non aver partecipato alla centesima 24 ore di Le Mans nel 2023, il 55enne è pronto a rimettersi tuta e casco per guidare una Porsche 911 nel campionato Supercup.

Si riparte da Montecarlo

Il debutto sarà a Montecarlo durante il fine settimana del 4/6 giugno. La livrea della 911 su cui correrà, sarà un omaggio alle tinte multicolore che hanno contraddistinto per anni il suo casco da gara (a loro volta ispirate ai maglioni che la madre Joanna era solita indossare). Il pilota canadese - figlio del leggendario Gilles - ha avuto una carriera sportiva molto variegata nel corso degli anni. Inclusa un'apparizione in una Formula E ancora agli albori.

Tanta esperienza

A Jacques talento ed esperienza per essere competitivo, non mancano di certo. Il campionato Supercup sarà un nuovo banco di prova, per un pilota che - è bene ricordarlo - nel 1997 ha vinto il campionato del mondo di Formula 1 con la Williams. Un risultato che lo proietta di diritto nell'Olimpo della categoria. Oltre alle ruote scoperte, Jacques si è distinto anche nel campionato NASCAR, nel V8 Supercars e nelle Stock Car. Il tempo passa, la voglia di rimettersi in gioco - però - non si è mai ridimensionata.