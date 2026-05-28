Motorsport

Valentino Rossi torna in pista a Monza (con Leclerc)

Il pilota italiano prenderà parte alla 3 ore di Monza con il team BMW Wrt, in griglia con Ferrari anche Arthur, fratello di Charles

28 Mag 2026 - 11:14
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L'Autodromo di Monza torna protagonista l'ultimo fine settimana di maggio. In programma c'è la 3 ore del GT World Challenge, disciplina che appartiene al circuito dell'endurance (gare di durata). A prendersi la scena - almeno dal punto di vista delle attenzioni mediatiche - sarà Valentino Rossi, seduto davanti al volante della BMW M4 GT3 del team Wrt.
Icona
Il nove volte campione del Mondo di MotoGP si è da tempo dedicato - ormai - alle corse automobilistiche. Il GT è un campionato sfidante, perché il livello medio di automobili e piloti è molto alto. Lo dimostra la presenza in griglia di nomi di tutto rispetto come Arthur Leclerc (fratello di Charles) e Niklas Nielsen, entrambi iscritti con il team AF Corse a bordo di Ferrari 296 GT3 Evo. Un'occasione per vedere in pista grandi nomi darsi battaglia.
Record
Sarà un'edizione particolarmente affollata, dato che le vetture iscritte sono ben 57. Un record. Sono dieci i costruttori rappresentati, tra cui Ferrari, Lamborghini, Bmw, Porsche, Mercedes-Amg, Aston Martin, McLaren, Audi, Ford. Oltre alla categoria principale (GT3), scenderanno in pista le vetture appartenenti alle serie di supporto, per un totale di 130 unità che si sfideranno dal 29 al 31 maggio. L'Autodromo di Monza diventerà una festa del motorsport, un appuntamento imperdibile per ogni appassionato.

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