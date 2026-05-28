Roland Garros: Osaka nuova sfilata di moda, in campo con bomber color oro

Naomi Osaka continua a dettare tendenza a Parigi. Per il suo secondo match agli Open di Francia, la stella del tennis giapponese ha indossato un bomber color oro metallizzato sopra il suo abito da gioco dorato tempestato di paillettes, con uno strascico color avorio, in un look che mescola abbigliamento sportivo e haute couture. Osaka si è poi tolta lo strascico e il bomber, consegnandoli a un raccattapalle. Osaka è in campo contro Donna Vekic sul campo Simonne-Mathieu. Per il suo match d'esordio di martedì, Osaka è entrata in campo con una gonna nera cerimoniale e un corpetto senza maniche ricamato, prima di rivelare il suo abito dorato che, a suo dire, le ricordava la Torre Eiffel scintillante di notte. Dopo il suo primo match, ha affermato che "gli atleti sono nel mondo dello spettacolo".