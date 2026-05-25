Ferrari Luce, John Elkann: "Si apre un nuovo capitolo, anticipiamo e plasmiamo il futuro"

Una scelta ragionata: "Un simile passo avanti nell’innovazione di prodotto non poteva che nascere da un’innovazione di processo: per questo abbiamo scelto di intraprendere nuove collaborazioni, come quella con LoveFrom per il design. E, come sempre, la nostra ricerca ed eccellenza ingegneristica sono state messe al servizio delle emozioni di guida, senza compromessi. Roma, luogo simbolo della nostra prima vittoria, diventa il punto di partenza per una Ferrari che illumina il futuro e apre nuovi orizzonti". Ferrari ora ha la sua elettrica. Un nuovo modello per soddisfare i clienti.