Ferrari Luce, John Elkann: "Si apre un nuovo capitolo, anticipiamo e plasmiamo il futuro"

Ferrrari Luce, la presentazione show a La Vela di Calatrava
© Ufficio Stampa
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La prima Ferrari elettrica l'ha voluta fortemente lui, John Elkann. Sua la decisione nel 2021 di intraprendere questa strada. Sua la scelta di un progetto visionario. Sua la scelta di affidarsi a LoveFrom, ossia a Jony Ive, il papà dell'iPhone, e Marc Newson. La Ferrari elettrica doveva essere qualcosa di rivoluzionario, che rompesse con il passato ma in maniera intelligente. Così, lavorando insieme a Flavio Manzoni, direttore del centro stile di Maranello, è nata la Luce. Luce, un nome importante, carico di significati: deve illuminare la strada del futuro.
Sul palco a La Vela di Calatrava a Roma, location unica per il lancio mondiale, il ceo John Elkann è stato chiaro: "Con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi non presentiamo soltanto una nuova vettura, ma inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà, rafforzando la tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro".
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Una scelta ragionata: "Un simile passo avanti nell’innovazione di prodotto non poteva che nascere da un’innovazione di processo: per questo abbiamo scelto di intraprendere nuove collaborazioni, come quella con LoveFrom per il design. E, come sempre, la nostra ricerca ed eccellenza ingegneristica sono state messe al servizio delle emozioni di guida, senza compromessi. Roma, luogo simbolo della nostra prima vittoria, diventa il punto di partenza per una Ferrari che illumina il futuro e apre nuovi orizzonti". Ferrari ora ha la sua elettrica. Un nuovo modello per soddisfare i clienti.