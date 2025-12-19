Logo SportMediaset

Formula 1
FORMULA 1

La FIA dà i numeri: ecco la entry list del Mondiale 2026

Il rookie Lindbland riporta al via il numero 41 dopo quasi mezzo secolo

di Stefano Gatti
19 Dic 2025 - 16:04
© Getty Images

© Getty Images

La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) ha pubblicato la entry list ufficiale del Campionato del Mondo di Formula Uno al via domenica 8 marzo in Australia. Per quanto riguarda i numeri di gara, al di là del numero uno scelto da Lando Norris in quanto campione del mondo in carica e dell'adozione da parte di Max Verstappen del numero 3, i rientranti Sergio Perez e Valtteri Bottas (che portano al debutto la Cadillac) restano fedeli rispettivamente al numero 11 e al 77 utilizzati in precedenza, mentre farà il suo esordio nel Mondiale con il numero 41 (già da lui utilizzato in Formula 2) l'inglese Arvin Lindblad, unico rookie 2026 con la Racing Bulls.L'ultimo pilota al via con questi numero era stato il suo connazionale Geoff Lees al Gran Premio d'Olanda del 1980 con la Ensign.

A livello di squadra, "sopravvive" come company's name di Audi Revolut F1 Team la Sauber (Sauber Motorsport AG), mentre la denominazione ufficiale del team campione del mondo Costruttori diventa McLaren Mastercard F1 Team.

© FIA

© FIA

formula 1
entry list

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:39
Comore, Guinea Equatoriale e Benin: ecco le maglie per la Coppa d'Africa
17:38
Arsenal, Gabriel Jesus vuole restare: "Ho delle cose in sospeso"
17:37
Figc, Gravina su licenze nazionali: "Svolta definitiva"
Sportmediaset Late News
Sportmediaset Late News del 19 dicembre 2025
17:05
Sci, Cdm: Goggia veloce nella seconda prova discesa Val d'Isere