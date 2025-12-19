La FIA dà i numeri: ecco la entry list del Mondiale 2026

La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) ha pubblicato la entry list ufficiale del Campionato del Mondo di Formula Uno al via domenica 8 marzo in Australia. Per quanto riguarda i numeri di gara, al di là del numero uno scelto da Lando Norris in quanto campione del mondo in carica e dell'adozione da parte di Max Verstappen del numero 3, i rientranti Sergio Perez e Valtteri Bottas (che portano al debutto la Cadillac) restano fedeli rispettivamente al numero 11 e al 77 utilizzati in precedenza, mentre farà il suo esordio nel Mondiale con il numero 41 (già da lui utilizzato in Formula 2) l'inglese Arvin Lindblad, unico rookie 2026 con la Racing Bulls.L'ultimo pilota al via con questi numero era stato il suo connazionale Geoff Lees al Gran Premio d'Olanda del 1980 con la Ensign.