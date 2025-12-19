Logo SportMediaset

Nascar, tragedia in North Carolina: Greg Biffle muore in un incidente aereo

L'ex campione NASCAR Greg Biffle, la moglie e i due figli deceduti nello schianto del loro aereo privato

19 Dic 2025 - 15:53
00:41 

Il mondo dell'automobilismo americano si è svegliato con una tragica notizia. L'ex pilota e leggenda della NASCAR Greg Biffle, cinquantacinque anni, ha perso la vita giovedì mattina in un drammatico incidente aereo in North Carolina. Nello schianto, avvenuto poco dopo il decollo dall'aeroporto regionale di Statesville, a nord di Charlotte, sono decedute tutte le sette persone a bordo. Una tragedia che ha spazzato via un'intera famiglia: insieme al campione, infatti, sono morti la moglie Cristina e i loro due figli, la quattordicenne Emma e il piccolo Ryder di soli cinque anni.

greg biffle
morto
nascar

