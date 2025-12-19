Nascar, tragedia in North Carolina: la leggenda Greg Biffle muore in un incidente aereo

La notizia ha lasciato la NASCAR e i fan in uno stato di profondo shock. Greg Biffle non era solo un pilota vincente, capace di conquistare oltre 50 gare nei tre circuiti principali della lega, inclusi 19 successi nella prestigiosa Cup Series e i titoli Truck e Xfinity Series; era un pilastro della comunità. Oltre alla famiglia Biffle, l'incidente ha spezzato le vite di amici stretti e collaboratori: tra le vittime identificate figurano Dennis Dutton, suo figlio Jack e Craig Wadsworth. Quest'ultimo, amico fraterno dell'ex pilota, è stato ricordato dai conoscenti come una persona generosa, sempre pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.