Amorim: "Punterò sui giovani. Leao? È un nostro giocatore finché non cambia nulla"

Interpellato anche sul rinnovo di Modric, il portoghese ha dichiarato: "Abbiamo fatto un grande sforzo per continuare ad avere Luka nella nostra rosa. Penso che sia davvero felice. E stiamo parlando del Milan: credo che chiunque nel mondo voglia giocare in un club come il nostro, con la nostra storia. Aiuterà i nostri ragazzi e tutta la nostra squadra. Se c'è una persona al mondo che può essere davvero utile nel gestire il possesso, quella è Luka". Amorim ha aggiunto: "È un giocatore di altissimo livello, non importa se corre veloce, lui pensa velocemente. Arriveranno alcuni giocatori dal Mondiale. È difficile dire se giocherà: l'idea è quella, ma non si può mai sapere. Adesso l'obiettivo principale è preparare la prima partita della stagione, ma naturalmente vogliamo presentare qui i nostri migliori giocatori affinché tutti possano vederli e per preparare la nostra squadra. Quindi, se devo rispondere, l'idea è che giochi, ma alla fine dovremo verificare".