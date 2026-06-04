Edizioni speciali Una Porsche 911 che s'ispira al vino

Per i 15 anni di presenza in Moldavia, il reparto Sonderwunsch ha costruito un esemplare unico che omaggia il piccolo Paese europeo. L'esemplare utilizzato come base è una GT3 con pacchetto touring e cambio manuale: essenziale e desideratissima. Da qui in poi, tutto è realizzato su misura. La tinta per la carrozzeria parte da un Violapurplemetallic all'anteriore per poi cambiare in un Chromaflair Magic Magenta al posteriore. Anche i cerchi magnesio sono in tono per dare continuità cromatica all'intero progetto. Il nome scelto per quest'edizione unica è "Tree of life": ispirato ai vigneti moldavi. L'interno è decorato con tessuto Pasha e legno paldao per i sedili, pelle Lilla con inserti in Ruby Star Neo e molti altri dettagli artigianali realizzati a mano. Sono servite oltre 400 ore di lavoro per trasformare lua supercar di Stoccarda in un'espressione di cultura, design e tradizione. La 911 è stata presentata al Chișinău's National Museum of Ethnography and Natural History. Sarà poi trasferita al Centro Porsche Moldavia