1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Edizioni speciali

Una Porsche 911 che s'ispira al vino

Per i 15 anni di presenza in Moldavia, il reparto Sonderwunsch ha costruito un esemplare unico che omaggia il piccolo Paese europeo. L'esemplare utilizzato come base è una GT3 con pacchetto touring e cambio manuale: essenziale e desideratissima. Da qui in poi, tutto è realizzato su misura. La tinta per la carrozzeria parte da un Violapurplemetallic all'anteriore per poi cambiare in un Chromaflair Magic Magenta al posteriore. Anche i cerchi magnesio sono in tono per dare continuità cromatica all'intero progetto. Il nome scelto per quest'edizione unica è "Tree of life": ispirato ai vigneti moldavi. L'interno è decorato con tessuto Pasha e legno paldao per i sedili, pelle Lilla con inserti in Ruby Star Neo e molti altri dettagli artigianali realizzati a mano. Sono servite oltre 400 ore di lavoro per trasformare lua supercar di Stoccarda in un'espressione di cultura, design e tradizione. La 911 è stata presentata al Chișinău's National Museum of Ethnography and Natural History. Sarà poi trasferita al Centro Porsche Moldavia

04 Giu 2026 - 10:33
10 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
porsche
porsche 911
vino

Ultimi video

26:34
Puntata del 23 maggio #DriveUp

Puntata del 23 maggio #DriveUp

02:12
Audi FuoriConcorso a Como

Audi FuoriConcorso a Como

01:41
Alla scoperta del Gruppo UFI

Alla scoperta del Gruppo UFI

01:47
Skoda Epiq presentata a Zurigo

Skoda Epiq presentata a Zurigo

02:02
Dacia Duster 4x4 GPL Hybrid

Dacia Duster 4x4 GPL Hybrid

01:15
Leclerc-Ferrari, rinnovo

Leclerc-Ferrari, rinnovo

03:08
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

00:59
Lola T70S

Lola T70S

02:00
Toyota BZ4X Touring

Toyota BZ4X Touring

02:12
Audi A6 con motore V6 3.0 TDI

Audi A6 con motore V6 3.0 TDI

01:59
Cupra Raval 100% elettrica

Cupra Raval 100% elettrica

02:02
Festa Ducati al Mugello

Festa Ducati al Mugello

15:32
La puntata del 29 maggio #DriveUp

La puntata del 29 maggio #DriveUp

00:28
dich montezemolo per sito SRV

Montezemolo attacca Ferrari: "Togliete il Cavallino dalla Luce"

03:35
Ferrari Luce Mattarella

Sergio Mattarella incontra la Ferrari Luce

26:34
Puntata del 23 maggio #DriveUp

Puntata del 23 maggio #DriveUp

I più visti di Drive Up

Trovano una Mercedes da 1 milione in un capanno

Kimi Antonelli sfreccia in Romagna sulla Mercedes da corsa

Jennifer Lawrence e la sua nuova Mustang rossa

Una Mercedes da 1 milione ritrovata in un capanno

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Kimi Antonelli ci esalta

Kimi Antonelli ci esalta