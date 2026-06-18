Maserati, un Tridente di novità: ecco le nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale

Maserati svela le nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale
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Per festeggiare i 100 anni del Tridente, Maserati si è fatta un bel regalo. La casa di Modena ha svelato la nuova Grecale, la nuova GranTurismo e la nuova GranCabrio. Piccoli ma significativi interventi per donare ancora più fascino alle tre icone attuali del marchio. Esterni rinnovati e interni ulteriormente raffinati per rispondere alle esigenze del segmento luxury. Migliorata anche la dinamica di guida, la nuova calibrazione di motore e cambio promette di rendere le vetture più reattive, mentre il carattere acustico è stato affinato con un sound di scarico più coinvolgente.
Il restyling della Grecale, invece, unisce versatilità, usabilità quotidiana e carattere sportivo. Importante il debutto del motore V6 Nettuno da 390 CV, senza dimenticare la versione full electric, ossia la Folgore, che ora raggiunge fino a 580 km di autonomia.
Grecale, GranTurismo e GranCabrio, tre auto che si evolvono senza perdere il loro dna. Così Maserati guarda con fiducia al futuro.
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Nuove GranTurismo e nuova GranCabrio: l’interpretazione più pura del Gran Turismo italiano
Frutto di anni di ingegneria dedicata e premiate dalla stampa internazionale per l'autentica esperienza di guida italiana, le Nuove GranTurismo e GranCabrio si evolvono nelle aree che incidono maggiormente sulla sensazione al volante. Una nuova calibrazione di motore e cambio rende la vettura più reattiva e gratificante, mentre il carattere acustico è affinato con un sound di scarico più coinvolgente. Eredi delle affascinanti gran turismo Maserati del passato, lanciate nel 2007 e rinnovate rispettivamente nel 2022 e nel 2023, si presentano oggi in una veste inedita, con affinamenti che investono design, dinamica di guida e qualità percepita a bordo, confermando le peculiarità dei due modelli iconici del Tridente.
Se la GranTurismo incarna la purezza della coupé, la GranCabrio traduce lo stesso DNA nell'esperienza a cielo aperto: quattro posti autentici, capote morbida nera e comfort termico e acustico eccezionale. L'Air Scarf — di serie su Trofeo e Folgore — estende la stagione open air ai mesi più freschi. Per la prima volta, il programma Fuoriserie estende la personalizzazione completa alla capote come configurazione Bespoke. Confluito a fine 2025 nel progetto BOTTEGAFUORISERIE, il programma si articola su due livelli, Catalogo e Bespoke, con tre collezioni: Corse, Futura e Unica.
Entrambi i modelli si articolano in tre versioni. La 490 CV interpreta il lusso del viaggio con cerchi Crio, dettagli cromati satinati e abitacolo in pelle a grana piena con pannelli in fibra di carbonio. La Trofeo da 590 CV spinge sulla sportività con cerchi forgiati Pegaso, fibra di carbonio a vista, cielo in Alcantara, E-LSD e scarico sportivo: la coupé adotta la pelle RED, la cabrio la pelle ICE, più luminosa e mediterranea, con paraurti e diffusore specifici. Infine, la Folgore, con 760 CV e torque vectoring, porta la famiglia nell'era elettrica: la GranTurismo Folgore, prima full electric della Casa, raggiunge i 325 km/h; la GranCabrio Folgore, prima cabriolet full electric del segmento, tocca i 290 km/h, confermandosi la cabrio elettrica più veloce in circolazione.
Sul piano stilistico e aerodinamico, il nuovo frontale è interamente riprogettato: prese d'aria ridisegnate con feritoie per l'aspirazione dello strato limite, air-curtain esterno sviluppato tramite CFD e splitter centrale ottimizzato per incrementare la deportanza anteriore. Al posteriore, una fanaleria con nuove lenti chiare. I nuovi cerchi Tridente in nero lucido, ispirati alla MCPURA Cielo, allargano la carreggiata di 10 mm migliorando stabilità e precisione. Si aggiungono sette nuove tinte esterne e nuove proposte interne in pelle Bordeaux e Nude Alcantara, pelle Nera e Tan, e il trim in Mogano.
Nell'abitacolo spicca il nuovo volante ispirato al mondo delle corse, con parti piatte superiore e inferiore e razze in alluminio scuro satinato, in pelle traforata o nella versione Sport con inserti in Alcantara. Il Maserati Digital Clock si rinnova con corona in metallo, forma ottagonale, grafica riprogettata e funzione pop-up per i cambi di modalità. Completano il quadro il selettore PRND con comandi tridimensionali in metallo pregiato e le palette al volante con nuova funzione per il parcheggio. L'interfaccia digitale, dalle grafiche interamente rinnovate, combina display centrale da 12,3", Comfort display da 8,8", cruscotto da 12,2" personalizzabile e head-up display. Al debutto il nuovo sistema di monitoraggio che rileva distrazione e affaticamento del conducente.
GranTurismo e GranCabrio Trofeo rappresentano l'espressione più potente della gamma. Al centro c'è il V6 Nettuno, con tecnologia di combustione a precamera derivata dal motorsport, ora portato a 590 CV, 40 in più rispetto alla generazione precedente, senza sacrificare equilibrio, comfort e vocazione alle lunghe percorrenze. Su entrambi i modelli sono disponibili due configurazioni di potenza (490 o 590 CV) dell'iconico Nettuno, un twin turbo 3.0 litri che condivide con MCPURA la tecnologia brevettata MTC derivata dalla Formula 1, con disattivazione dei cilindri per l'efficienza e differenziale anteriore in linea con il motore per abbassare il baricentro.
Folgore porta nel mondo GranTurismo la tecnologia BEV più avanzata del Marchio. Il sistema a 800 Volt si avvale di tre motori — uno anteriore e due posteriori disaccoppiati — per oltre 1.200 CV installati e 760 CV continui alle ruote. I due motori posteriori abilitano un torque vectoring di precisione chirurgica, mentre la batteria da 92,5 kWh adotta una geometria "T-bone" che mantiene l'altezza a soli 1.353 mm, la più bassa tra le elettriche. Di serie l'AWD Disconnect, che trasferisce la motricità all'asse posteriore in 500 millesimi di secondo tramite disinnesto fisico dei semiassi anteriori. Un nuovo algoritmo di gestione energetica porta la GranTurismo Folgore a 540 km di autonomia.
Le versioni termiche offrono tre setting: la nuova Country, che alza l'assetto di 20 mm fino a 120 km/h; Sport, con scarico più sonoro e sospensioni dinamiche; Corsa, riservata alla Trofeo. La Folgore amplia il ventaglio a cinque modalità, aggiungendo Max Range e GT. In Sport e Corsa è disponibile il Launch Control su tutta la gamma; in Corsa la Folgore esprime la natura più estrema, con torque vectoring sui tre motori e Performance Optimizer capace di erogare fino al 10% di potenza in più.
Nuovo Grecale: lo spirito gran turismo nel mondo dei SUV
Presentato ad aprile 2022 e commercializzato dal 2023, Maserati Grecale è il D-SUV luxury che ha inaugurato una categoria inedita per il Marchio, evolvendo con coerenza attraverso aggiornamenti tecnici ed estetici mirati. Il Nuovo Grecale presenta oggi una fascia frontale più marcata e ribassata, con costruzione orizzontale che conferisce un aspetto più largo e basso e una nuova intenzione espressiva. Nell'abitacolo sono stati rinnovati tutti i punti di contatto tra driver e auto. Fa il suo esordio il motore V6 Nettuno da 390 CV, con coppia generosa ai bassi regimi ed erogazione fluida, mentre la Grecale Folgore raggiunge ora fino a 580 km di autonomia grazie ad affinamenti aerodinamici e nuovi algoritmi di gestione energetica.
Il nuovo Grecale unisce versatilità, usabilità quotidiana e un carattere sportivo distintivo, confermandosi best-in-class per abitabilità e comfort nel segmento. Sul fronte design sono nuovi i paraurti anteriori e le griglie (ICE e Folgore): il paraurti ad architettura "shark-nose", ancora più accentuata in coerenza con la MCPURA, integra un air curtain sagomato per canalizzare il flusso lungo il passaruota. Completano il profilo due nuovi cerchi — il 20" Asteria e il 21" Crono — e la nuova tinta carrozzeria Grigio Lamiera Shiny del programma Fuoriserie. All'interno, il nuovo volante con geometria inedita e razza ad ore sei, in pelle traforata o Alcantara (di serie su Trofeo), il nuovo orologio digitale ottagonale con corona in metallo e il selettore PRND ridisegnato con tecnologia aptica capacitiva, tasti in vero metallo e retroilluminazione integrata.
La qualità costruttiva si esprime nell'uso estensivo di materiali autentici — legni, carbonio, pelli — e in un comportamento dinamico che, tramite il selettore drive modes, declina la guida in quattro modalità: GT, Off-Road, Sport e Corsa (esclusiva Trofeo), cui si aggiunge Max Range per la Folgore. Tra i contenuti di valore, sospensioni pneumatiche, sistema MIA con display Ultra HD da 12,3", Head-up Display riconfigurabile e impianto audio Sonus faber, fino a 21 altoparlanti e 1.285 W.
Nella gamma motorizzazioni spicca il V6 Turbo derivato dal Nettuno e dotato di tecnologia a precamera derivata dalla F1, che raggiunge la più alta potenza specifica della categoria (177 CV/litro): la Trofeo V6 accelera 0-100 km/h in 3,8" e tocca i 285 km/h. Novità assoluta la nuova versione Grecale V6 e Modena V6 da 390 CV, mentre la gamma Folgore migliora l'autonomia di 10 km grazie al nuovo sistema AGS "Air Grille Shutter".
La gamma si compone ora di sei versioni — Grecale, Modena, Grecale V6, Modena V6, Trofeo V6 e Folgore — con propulsori a combustione, ibridi e Full Electric: il V6 benzina da 390 CV (Grecale V6 e Modena V6) o 530 CV (Trofeo V6); il 4 cilindri mild hybrid da 250 o 300 CV (Grecale) o 330 CV (Modena); e la Full Electric da 550 CV con tecnologia a 400 Volt (Folgore). Un viaggio a bordo del rinnovato modello unisce un handling straordinario a un comfort dinamico e acustico di pregio, dai vetri laminati a un sound design dedicato che eleva la qualità percepita complessiva.