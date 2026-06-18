Maserati, un Tridente di novità: ecco le nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale

Il nuovo Grecale unisce versatilità, usabilità quotidiana e un carattere sportivo distintivo, confermandosi best-in-class per abitabilità e comfort nel segmento. Sul fronte design sono nuovi i paraurti anteriori e le griglie (ICE e Folgore): il paraurti ad architettura "shark-nose", ancora più accentuata in coerenza con la MCPURA, integra un air curtain sagomato per canalizzare il flusso lungo il passaruota. Completano il profilo due nuovi cerchi — il 20" Asteria e il 21" Crono — e la nuova tinta carrozzeria Grigio Lamiera Shiny del programma Fuoriserie. All'interno, il nuovo volante con geometria inedita e razza ad ore sei, in pelle traforata o Alcantara (di serie su Trofeo), il nuovo orologio digitale ottagonale con corona in metallo e il selettore PRND ridisegnato con tecnologia aptica capacitiva, tasti in vero metallo e retroilluminazione integrata.