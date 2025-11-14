Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Regole

Una legge UE sul rumore obbligherà Mercedes a rinunciare ad alcune AMG nel 2026

Un nuovo regolamento voluto dalla Comunità Europea impone alle case automobilistiche il rispetto dei limiti di rumorosità. Così, entro il 2026, AMG dovrà dire addio ad alcuni suoi modelli sportivi chiave, come la GLA 35

di Redazione Drive Up
14 Nov 2025 - 15:52
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ci risiamo. L'Europa legifera e colpisce l'automobile. Questa volta il tema riguarda la rumorosità dei veicoli stessi. Vien da sé, quindi, che a subirne le conseguenze saranno soprattutto le sportive che fanno del coinvolgimento sonoro uno dei loro elementi fondamentali. Secondo le indiscrezioni, Mercedes ha previsto di cancellare la produzione di alcune delle sue AMG poiché non rientrebbero nei più stringenti limiti imposti da Bruxelles.
Sportive nel mirino
Ennesimo duro colpo agli appassionati e all'industria stessa, considerando che AMG è tutt'altro che marginale per gli interessi di Mercedes. Per entrare più nello specifico, la revisione del regolamento europeo entrerà in vigore il primo luglio 2026, ed entro quella data Affalterbach avrà già tolto alcune disponibilità per i suoi veicoli. A farne le spese saranno la C43, la GLC 43 (la cui produzione sarà interrotta ad addirittura a febbraio) e la GLA 35. Salva, almeno per ora, la più potente GLA 45 S che potrà continuarea ad essere ordinata senza restrizioni.
Il V8 rimane
Nessuna conseguenza, invece (e per fortuna) per le AMG con motore V8. Evidentemente il recente processo di ibridizazzione ricevuto ha consentito all'otto cilindri di adeguarsi alle nuove normative. Meglio così. Anche perché non sembra che Mercedes voglia privarsi molto presto del suo motore di punta, anzi: i piani di espansione sono stati confermati e sembrerebbe che AMG stia lavorando addirittura a una nuova architettura. L'Europa si metta l'anima in pace, il V8 tedesco continuerà a risuonare per le strade del Continente ancora a lungo. Il più a lungo possibile, si spera.
 

Ultimi video

04:15
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

15:26
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

02:30
L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

02:06
Essenziale e modernissima: Renault Twingo E-Tech

Essenziale e modernissima: Renault Twingo E-Tech

02:06
Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

02:26
Il cuore pulsante del motore: carburatore DELLORTO

Il cuore pulsante del motore: carburatore DELLORTO

02:39
In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:36
My Dacia Road a Matera

My Dacia Road a Matera

04:41
La storia di Audi nel motorsport

La storia di Audi nelle corse

00:59
SAPEVATE CHE

50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando

05:36
Video elkann

John Elkann: "i piloti pensino a guidare meglio"

01:29
FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

04:15
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

I più visti di Drive Up

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

Ecco come sarà l'Audi di Formula 1 nel 2026

BYD consegna le Sealion 7 ai giocatori dell'Inter

L'intelligenza artificiale arriva su Waze (e aiuta a evitare il traffico)

Vi ricordate la Lancia Delta cabrio di Gianni Agnelli?

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:50
Italrugby, Brex: "Contro Sudafrica bella sfida soprattutto per noi stessi"
17:48
Mls, cambia il calendario: adattato alle date europee
MCH ALLENAMENTO ITALIA breve MCH
17:43
Italia, il giorno dopo la Moldova subito in campo
Frozen Ibrahimovic
17:33
Frozen Ibrahimovic
17:27
Furia Gattuso: "Una vergogna che i tifosi urlavano andate a lavorare"