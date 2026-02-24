Amarcord

Un SUV con sette motori diversi

La prima generazione di Volkswagen Touareg era disponibile con un'incredibile varietà di propulsori

di Tommaso Marcoli
24 Feb 2026 - 12:17
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Nessuno meglio della Volkswagen di inizio anni '00 ha saputo interpretare la supremazia tecnica e tecnologica europea in campo automobilistico. L'innovazione e la volontà di sperimentare andavano di pari passo con il bisogno di offrire una gamma prodotto che non solo soddisfasse le necessità del mercato, ma che stabilisse anche le tendenze tra gli automobilisti. Nel 2002 l'arrivo di Touareg fu uno di questi momenti decisivi.

L'incredibile SUV con sette motori diversi

1 di 8
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Motori per tutti i gusti
Il SUV fortemente voluto da Feridnand Piech, ha rappresentato un punto di svolta non soltanto per Volkswagen stessa ma per l'intero Gruppo tedesco. Porsche ne trasse beneficio, costruendo - dalla sua base - la Cayenne che fu determinante per mettere a posto conti in preoccupante disordine. La Touareg può essere considerata a tutti gli effetti come un laboratorio motoristico, attraverso cui il marchio di Wolfsburg ha testato numerose architetture con diversi livelli di potenza. Valutandone poi il risultato e scegliendo dove offrirli.
Anche super sportivi
Se nel 2002 foste stati interessati all'acquisto di una Touareg, vi sareste trovati davanti a una gamma che non ha precedenti nella storia dei SUV. L'ingresso era rappresentato dal R5 TDI 2.5L 174 CV. Si proseguiva poi con i turbodiesel: 3.0L V6 TDI da 224 CV, il 5.0L V10 TDI con 313 CV. I benzina erano da auto sportiva: il 3.2L V6 da 241 CV, il 3.6L V6 da 280 CV, un 4.2L V8 (aspirato) da 310 CV e infine il 6.0L W12 che eroga 450 CV (0–100 km/h in 5,9"). Gli ultimi due hanno equipaggiato - rispettivamente - i modelli Audi Sport e Bentley. Stiamo parlando di un veicolo pensato per essere utilizzato dalle famiglie e che poteva nascondere sotto il cofano un motore a 12 cilindri per automobili di lusso. Bei tempi.

