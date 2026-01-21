Amarcord Volkswagen Touareg V10: diesel alla massima potenza

A inizio anni duemila, con uno scenario ideale, Volkswagen indirizzò la maggior parte dei suoi investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi motori diesel. L'obiettivo era di costruirsi una supremazia tecnica su quella che era l'alimentazione preferita dagli automobilisti. Questa strategia coincise con l'ingresso del marchio di Wolfsburg in nuovi segmenti di mercato: non solo utilitarie; la Golf non bastava più. Sotto l'impulso di Ferdinand Piech iniziarono i progetti di nuovi veicoli e la Touareg V10 TDI fu l'esempio più fulgido di questa sperimentazione.