Serie A

Milan-Inter, derby anche sugli spalti: ecco chi la spunta per la media spettatori

La classifica nel campionato italiano 2025/26: i dati dopo 26 giornate

24 Feb 2026 - 13:54
21 foto

Calcio e Finanza ha pubblicato la classifica della media spettatori delle 20 squadre della Serie A 2025/26. Come lo scorso anno, continua il testa a testa tra le due milanesi. 

Alla giornata 26, con 13 sfide giocate a San Siro per entrambe le squadre, il Milan è in testa alla classifica con una media di 72.844 spettatori a partita. L'Inter, appena sotto, è a quota 72.814. Terza, invece, la Roma con 62.508. 

Fanalino di coda il Pisa, preceduto da Como e Cremonese

La classifica tiene conto dei posti venduti per ogni singolo incontro e non delle presenze effettive allo stadio (a meno di situazioni particolari come nel caso delle contestazioni di Lazio e Torino). 

serie a
tifosi
classifica

