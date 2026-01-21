Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Amarcord

Vi ricordate della Volkswagen Touareg V10 TDI?

Un motore diesel strepitoso su di un SUV sintesi di comfort e versatilità

di Tommaso Marcoli
21 Gen 2026 - 14:37
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Fino a non molto tempo fa, la stragrande maggioranza degli europei si spostava con un'auto con motore diesel. Nessun altro sapeva rispondere alla richiesta di prestazioni, efficienza e costi di utilizzo altrettanto efficacemente: dai SUV alle utilitarie, ogni applicazione trovava un consenso trasversale. Poi sono arrivati gli ibridi, il programma di un'elettrificazione forzata si è - politicamente - imposto e il gasolio da soluzione è diventato un problema.

Volkswagen Touareg V10: diesel alla massima potenza

1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Chi ci credeva
A inizio anni duemila, con uno scenario ideale, Volkswagen indirizzò la maggior parte dei suoi investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi motori diesel. L'obiettivo era di costruirsi una supremazia tecnica su quella che era l'alimentazione preferita dagli automobilisti. Questa strategia coincise con l'ingresso del marchio di Wolfsburg in nuovi segmenti di mercato: non solo utilitarie; la Golf non bastava più. Sotto l'impulso di Ferdinand Piech iniziarono i progetti di nuovi veicoli e la Touareg fu l'esempio più fulgido di questa sperimentazione.
Va bene ovunque
Per capire le ambizioni attorno a questo modello, basti pensare che l’ingegnerizzazione fu in collaborazione con Porsche. La pitafforma 7L su cui la costruirono fu in condivisione con Zuffenhausen che la utilizzò per Cayenne. Touareg va inteso come un biglietto da visita di Volkswagen: mostrò la competenza tecnica acquisita in un contesto per lei inedito. Il nome già di per sé richiama una tribù nomade del Sahara e ne sottolinea l'attitudine ad ambienti impegnativi. Eppure il comfort è da prima classe e in città non sfigura di certo ma per distinguersi serviva qualcos'altro.
Super motore
Che Volkswagen sapesse costruire un SUV di questo livello - sotto una guida tecnica di primo piano - era prevedibile. Per distinguersi, si scelse di puntare su una linea di motori senza precedenti al cui apice si collocò un 5.0 litri V10 TDI. Equipaggiato con due turbocompressori, erogava 313 CV e 750 Nm di coppia (per farvi capire il dato: trainò un Boeing 747, il "Jumbo Jet") che permettevano di raggiungere i 230 km/h di punta. Un veicolo indimenticabile che mostrò le possibilità del diesel anche in termini di prestazioni. Anche nel motorsport: l'Audi R10 fu l'unica automobile ad aver vinto la 24 ore di Le Mans con un motore (V12) a gasolio. Irripetibile.

Ti potrebbe interessare

volkswagen
volkswagen touareg
diesel

Ultimi video

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

01:04
Una Ducati sulla neve

Una Ducati sulla neve

02:58
Defender alla Dakar 2026

Defender alla Dakar 2026

01:37
Ecco la nuova Kia EV2

Ecco la nuova Kia EV2

02:59
A tu per tu con Marquez

A tu per tu con Marquez

00:14
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:32
Toyota si prepara al Mondiale Rally

Toyota si prepara al Mondiale Rally

01:20
BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

02:04
Salone dell'Auto di Bruxelles

Salone dell'Auto di Bruxelles

01:57
Aprilia, anno decisivo

Aprilia, anno decisivo

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

I più visti di Drive Up

Perché Dacia ha vinto la Dakar 2026

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

La Ferrari più strana di sempre

I touchscreen sulle auto sono stati un errore

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Cristiano Ronaldo on fire...
16:12
Cristiano Ronaldo on fire...
16:12
Aprilia Trackhouse raddoppia: livrea Gulf per cinque GP
DICH PISILLI SU MERCATO DICH
16:11
Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"
16:04
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"
DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH
16:03
Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"