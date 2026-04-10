Un garage da 70 milioni di euro

Il prezzo dell’esclusività

Per capire il livello di questa collezione basta guardare i numeri. La Bugatti Bolide, prodotta in appena 40 esemplari, parte da circa 4 milioni di euro. Una cifra già estrema, giustificata da una meccanica fuori scala: motore W16 quad-turbo da oltre 1.500 cavalli, che può arrivare fino a 1.825 CV con carburante da competizione. Il Gulfstream G550 ha un prezzo di listino che può superare i 60 milioni di euro da nuovo. Facendo due conti - tenendo in considerazione le personalizzazioni - il costo del "garage" è attorno ai 70 milioni di euro.

Lusso coordinato, fino alla pista

A rendere unico questo abbinamento non è solo il valore economico, ma la cura del dettaglio. Entrambi i mezzi condividono una livrea bicolore nero e blu, con richiami al tradizionale French Racing Blue, simbolo storico delle competizioni francesi. Il proprietario, di cui non sono stati diffusi dettagli, ha utilizzato proprio il suo jet per raggiungere il Thermal Club in California, dove ha preso in consegna la vettura. Un passaggio che racconta bene il senso dell’operazione, un’idea di lusso integrato, dove auto e aereo diventano parti dello stesso ecosistema personale. L'hypercar non è più solo un oggetto da collezione, ma l’estensione di uno stile di vita che non conosce compromessi.