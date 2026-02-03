Ufficiale: la Cina vieta le maniglie a scomparsa

Dal 2027 non sarà più possibile commercializzare in Cina nuove automobili con maniglie a scomparsa. Una decisione presa dopo il susseguirsi di alcuni tragici episodi, con automobilisti rimasti intrappolati nell'abitacolo dopo un incidente. Una circostanza non più tollerabile che richiederà a tutti i costruttori di installare aperture meccaniche all'interno e all'esterno dei veicoli.

Blocco

Sembra che due episodi - in particolare - abbiano attirato l'attenzione pubblica e suscitato la preoccupazione delle autorità. Entrambe le Xioami elettriche coinvolte, secondo quanto dichiarato dai testimoni, avrebbero impedito l'accesso all'abitacolo poiché prive di energia elettrica. Per scongiurare il ripetersi di tali drammatici episodi, è stata imposta una svolta che faciliterà i soccorsi: ogni auto dovrà avere aperture meccaniche e maniglie esterne visibili. In modo da poter aprire le portiere senza nessuna incertezza in caso di necessità.

Cambia il design

Circa il 60% delle 100 automobili più vendute in Cina è equipaggiato con maniglie a scomparsa. Tutti i marchi sono coinvolti in egual modo e molti stanno già trovando soluzioni: Tesla ha annunciato di essere già al lavoro sulle modifiche, che comunque non arriveranno gratis. Bloomberg stima che questi interventi di correzione costernano circa 14 milioni di dollari. Una decisione che in ogni caso avrà ripercussioni globali: la Cina è di gran lunga il primo mercato del mondo. Il design delle portiere dovrà quindi essere ripensato ovunque.