Milano Cortina, Arianna Fontana tra gli ambassador di Corona Cero

Corona Cero ha annunciato oggi il proprio roster globale di ambassador del brand che promuoveranno TIME CERO, la nuova iniziativa del marchio creata in collaborazione con il CIO e Athlete365, durante i Giochi Olimpici Invernali. Il Team Corona Cero darà vita alla piattaforma globale del brand “For Every Golden Moment”, ricordando che i golden moments più significativi possono accadere in qualsiasi momento, luogo o stagione.

Elemento centrale dell’impegno di Corona Cero come Worldwide Olympic Partner, TIME CERO è pensato per celebrare gli atleti olimpici e aiutarli a rilassarsi, vivere il momento e trovare equilibrio nel mezzo dell’intensità della competizione. Presente in diverse sedi ufficiali dei Giochi Olimpici Invernali, TIME CERO sarà disponibile per tutti gli atleti di Milano Cortina 2026, includendo l’accesso a spazi ispirati alla natura e retreat post-competizione.

"‘For Every Golden Moment’ va oltre medaglie e traguardi: riguarda anche i piccoli momenti significativi che rendono l’esperienza olimpica indimenticabile - ha dichiarato Richard Oppy, Global President Premium Brands di AB InBev - I nostri ambassador Corona Cero e gli altri atleti olimpici avranno l’opportunità di vivere TIME CERO: un momento per rallentare, rilassarsi e vivere pienamente l’esperienza, che sia sulle piste, nel villaggio olimpico o a casa, festeggiando con gli amici e una birra in mano".

A rappresentare il brand a Milano Cortina 2026 e oltre, il roster globale di ambassador Corona Cero include: