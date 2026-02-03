Milano Cortina, gli sport invernali sbarcano su Topolino

Sul numero 3663 del settimanale Topolino – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 4 febbraio – spazio agli sport invernali con la storia Pippo campione... freestyle, scritta da Rudy Salvagnini e disegnata da Carlo Limido, e con una splendida cover “innevata” realizzata da Corrado Mastantuono, con protagonisti Topolino e Minni in seggiovia. Il tema degli sport invernali proseguirà anche sul numero successivo del settimanale con Paperino e la disfida ghiacciata e Paperino campione intermittente, firmate da Alessandro Ferrari ai testi e Mario Ferracina ai disegni, per un doppio appuntamento sportivo che accompagnerà i lettori durante le settimane più fredde dell’anno.