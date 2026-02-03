Milano Cortina, gli sport invernali sbarcano su Topolino

03 Feb 2026 - 11:39
Sul numero 3663 del settimanale Topolino – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 4 febbraio – spazio agli sport invernali con la storia Pippo campione... freestyle, scritta da Rudy Salvagnini e disegnata da Carlo Limido, e con una splendida cover “innevata” realizzata da Corrado Mastantuono, con protagonisti Topolino e Minni in seggiovia. Il tema degli sport invernali proseguirà anche sul numero successivo del settimanale con Paperino e la disfida ghiacciata e Paperino campione intermittente, firmate da Alessandro Ferrari ai testi e Mario Ferracina ai disegni, per un doppio appuntamento sportivo che accompagnerà i lettori durante le settimane più fredde dell’anno.

Panini Comics presenta inoltre la Winter Sport Collection, la nuova collezione di statuine 3D dedicata ai personaggi Disney alle prese con gli sport invernali più amati. La prima uscita, in abbinamento a Topolino 3663, propone Topolino snowboarder e Minni sciatrice. La collezione proseguirà nelle settimane successive con altri amatissimi protagonisti del mondo Disney impegnati tra bob, pattinaggio, curling e hockey su ghiaccio. L’elenco delle uscite complete è consultabile su Panini.it e sui canali social ufficiali del magazine. Un numero davvero da non perdere, ricco di avventura, divertimento e spirito sportivo.

