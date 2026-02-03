Tennis, Vavassori debutta contro Blanchet a Montpellier

03 Feb 2026 - 11:20

Andrea Vavassori, che debutterà sul Centrale all'Open Occitanie, ATP 250 sul duro indoor a Montpellier, in Francia (montepremi 612.620 euro), affronterà per la prima volta il francese Ugo Blanchet, ripescato come lucky loser, numero 174.

Il torinese, numero 282 del mondo, che in carriera ha raggiunto un best ranking di numero 128 in singolare nel 2023 dopo aver battuto Andy Murray e centrato così la sua prima vittoria in un Masters 1000 a Madrid, ha superato le qualificazioni a Montpellier senza perdere set. Ha eliminato la testa di serie numero 3, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, e la numero 8, il francese Hugo Grenier. Si è così qualificato per il secondo torneo ATP in singolare nel 2026, dopo Adelaide, dove ha raggiunto il secondo turno. Non ha tentato le qualificazioni in altri eventi nel 2026 in singolare. In caso di successo, diventerebbe il giocatore con il ranking più basso a ottenere una vittoria nel tabellone principale nella storia del torneo, battendo il primato che ora spetta a Jo-Wilfried Tsonga, sceso alla posizione numero 259 quando superò Zuk al primo turno nel 2022.

Blanchet, che proprio a Montpellier ha debuttato nel circuito ATP nel 2024, è stato sconfitto da Titouan Droguet nel turno decisivo delle qualificazioni, ma è stato ripescato dopo il ritiro di Mackenzie McDonald. Il 27enne cerca la sua prima vittoria nel circuito ATP in un torneo di casa. Non vince un match nel circuito maggiore dal sorprendente successo in cinque set contro Jakub Mensik (n. 16 del mondo allora) al secondo turno dello US Open lo scorso agosto. Chi vince affronterà Valentin Royer (56 ATP, best ranking) o Arthur Fils (42 ATP), testa di serie numero 6. Il 24enne Royer, finalista a Hangzhou lo scorso settembre, cerca la sua prima vittoria ATP Tour da quando ha battuto Collignon al primo turno dell'ATP 500 di Basilea a ottobre. 

Ultimi video

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

01:43
MCH RETTRICE IULM TEDOFORA 02-02 MCH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora a Mandello del Lario

00:51
DICH RETTRICE IULM TORCIA DICH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora: "Portare la torcia, significa portare i valori di bellezza, sapere, curiosità"

02:00
Perugia vince a Padova

Perugia vince a Padova

01:31
MCH RISSA PORTIERI NHL MCH

Nhl da ring: è rissa tra i portieri di Tampa Bay e Boston

00:43
DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:34
DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:11
MotoGP, Bezzecchi: "La nuova Aprilia promette bene. Rinnovo? Importante fare presto"
11:39
Milano Cortina, gli sport invernali sbarcano su Topolino
11:34
Milano Cortina, Arianna Fontana tra gli ambassador di Corona Cero
11:20
Tennis, Vavassori debutta contro Blanchet a Montpellier
10:59
Milano Cortina, Coventry: "Tutto pronto per accogliere i migliori atleti del mondo"