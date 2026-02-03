Tennis, Vavassori debutta contro Blanchet a Montpellier
Andrea Vavassori, che debutterà sul Centrale all'Open Occitanie, ATP 250 sul duro indoor a Montpellier, in Francia (montepremi 612.620 euro), affronterà per la prima volta il francese Ugo Blanchet, ripescato come lucky loser, numero 174.
Il torinese, numero 282 del mondo, che in carriera ha raggiunto un best ranking di numero 128 in singolare nel 2023 dopo aver battuto Andy Murray e centrato così la sua prima vittoria in un Masters 1000 a Madrid, ha superato le qualificazioni a Montpellier senza perdere set. Ha eliminato la testa di serie numero 3, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, e la numero 8, il francese Hugo Grenier. Si è così qualificato per il secondo torneo ATP in singolare nel 2026, dopo Adelaide, dove ha raggiunto il secondo turno. Non ha tentato le qualificazioni in altri eventi nel 2026 in singolare. In caso di successo, diventerebbe il giocatore con il ranking più basso a ottenere una vittoria nel tabellone principale nella storia del torneo, battendo il primato che ora spetta a Jo-Wilfried Tsonga, sceso alla posizione numero 259 quando superò Zuk al primo turno nel 2022.
Blanchet, che proprio a Montpellier ha debuttato nel circuito ATP nel 2024, è stato sconfitto da Titouan Droguet nel turno decisivo delle qualificazioni, ma è stato ripescato dopo il ritiro di Mackenzie McDonald. Il 27enne cerca la sua prima vittoria nel circuito ATP in un torneo di casa. Non vince un match nel circuito maggiore dal sorprendente successo in cinque set contro Jakub Mensik (n. 16 del mondo allora) al secondo turno dello US Open lo scorso agosto. Chi vince affronterà Valentin Royer (56 ATP, best ranking) o Arthur Fils (42 ATP), testa di serie numero 6. Il 24enne Royer, finalista a Hangzhou lo scorso settembre, cerca la sua prima vittoria ATP Tour da quando ha battuto Collignon al primo turno dell'ATP 500 di Basilea a ottobre.