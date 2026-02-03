Tennis, Vavassori debutta contro Blanchet a Montpellier

Il torinese, numero 282 del mondo, che in carriera ha raggiunto un best ranking di numero 128 in singolare nel 2023 dopo aver battuto Andy Murray e centrato così la sua prima vittoria in un Masters 1000 a Madrid, ha superato le qualificazioni a Montpellier senza perdere set. Ha eliminato la testa di serie numero 3, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, e la numero 8, il francese Hugo Grenier. Si è così qualificato per il secondo torneo ATP in singolare nel 2026, dopo Adelaide, dove ha raggiunto il secondo turno. Non ha tentato le qualificazioni in altri eventi nel 2026 in singolare. In caso di successo, diventerebbe il giocatore con il ranking più basso a ottenere una vittoria nel tabellone principale nella storia del torneo, battendo il primato che ora spetta a Jo-Wilfried Tsonga, sceso alla posizione numero 259 quando superò Zuk al primo turno nel 2022.