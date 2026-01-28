Tutti pazzi per la nuova BMW elettrica

Con la iX3 BMW ha messo sul tavolo il primo vero tassello della Neue Klasse, la piattaforma su cui si gioca il futuro industriale e tecnologico del marchio. Una mossa ambiziosa, forse la più delicata degli ultimi anni, in un momento in cui il mercato elettrico europeo cresce meno di quanto Monaco avesse immaginato solo pochi anni fa.

Entusiasmo

Dentro BMW il clima è sorprendentemente ottimista. Il responsabile commerciale Jochen Goller ha parlato di un interesse “travolgente” fin dalle prime consegne ai clienti selezionati, arrivando a rivelare che un terzo degli ordini europei di elettriche BMW riguarda già la iX3. Un dato che ha spinto il gruppo ad accelerare la produzione e ad anticipare l’introduzione del secondo turno nello stabilimento.

Il vero banco di prova

Toni decisamente più misurati, invece, nella comunicazione ufficiale del gruppo, che preferisce parlare di “riscontri positivi” e di un impegno a ridurre i tempi di consegna in vista del lancio commerciale fissato per il 7 marzo. Per BMW la iX3 è molto più di un modello, è un test di credibilità. Tecnologica, industriale e commerciale. I primi segnali incoraggiano, ma la partita vera inizierà solo ora, quando l’effetto novità lascerà spazio ai numeri, quelli veri.