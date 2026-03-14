Le pagelle di Napoli-Lecce: Politano assoluto protagonista, Beukema rimandato

NAPOLI



Meret 6 – Male in uscita su Tiago Gabriel, che sfiora il raddoppio per gli ospiti su azione da calcio d’angolo in avvio di gara. Protegge bene il primo palo sul destro di Stulic.



Beukema 5,5 – È in ritardo in marcatura su Siebert in occasione dell’1-0 del Lecce. Pare insicuro nelle giocate.



Buongiorno 6,5 – Decisamente più attento rispetto ai compagni di reparto. Oggi è il migliore nella difesa napoletana.



Olivera 6 – Match da sufficienza, senza picchi né in positivo né in negativo.



Politano 7,5 – Il suo mancino sul finire di primo tempo dà solo l’illusione del gol, muovendo l’esterno della rete. Si rifà ampiamente nella ripresa, sommando assist e rete della vittoria. (72’ Mazzocchi 6 – Nulla da segnalare).



Anguissa 5,5 – Lontano parente della sua versione migliore, come è logico aspettarsi dopo un lungo stop. (46’ McTominay 6,5 – Entra con grande energia, aiutando i compagni a scuotersi).



Gilmour 6 – Si mastica la conclusione del possibile pareggio nel primo tempo. Cresce con il passare dei minuti.



Spinazzola 6 – Meno frizzante del suo solito. Sgasa in un paio d’occasioni sulla fascia, ma crea poco. (72’ Gutierrez 6 – Meno spumeggiante di Spinazzola, merita comunque la sufficienza).



Elmas 5,5 – Prestazione dimenticabile. Non riesce a incidere e Conte lo sostituisce già all’intervallo. (46’ De Bruyne 6,5 – Ha grande voglia di campo e si nota subito. Entra nel vivo di tante azioni azzurre).



Hojlund 6,5 – Deve solo spingere in rete l’assist di Politano per l’1-1: è bravo però a seguire l’azione con i tempi giusti.



Alisson Santos 6 – Prova ad accendere l’attacco del Napoli, rivelandosi una minaccia costante sulla sinistra. Si deve arrendere a una grande parata di Falcone nella ripresa. (85’ Giovane sv).



A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Lukaku. All.: Conte 6,5



Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Danilo Veiga 5,5, Siebert 6,5, Tiago Gabriel 5,5, Gallo 6,5 (79’ Ndaba sv); Ngom 6 (85’ Fofana sv), Ramadani 6, Coulibaly 6 (46’ Gandelman 6); Pierotti 5,5 (79’ N'Dri sv), Stulic 6 (59’ Cheddira 5,5), Banda 6. A disp.: Fruchtl, Samooja, Sala, Perez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwinski. All.: Di Francesco 6