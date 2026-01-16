BMW continuerà a costruire motori potenti

Una dichiarazione d'intenti che è già nel nome: Bayrische Motoren Werke (fabbrica bavarese di motori). BMW è un punto di riferimento dell'industria per la costruzione di motori automobilistici e continuerà a esserlo ancora per molto tempo a venire. Il CTO del Gruppo Joachim Post ha dichiarato che l'impegno a produrre i 6 cilindri in linea, i V8 e i V12 continuerà sebbene l'arrivo delle normative Euro 7.

Una buona notizia

Il dirigente ha spiegato alla rivista Autocar che "Possiamo rispettare l'Euro 7 con alcune ottimizzazioni del sistema di scarico, come i catalizzatori. Questo ci dà un grande vantaggio: per noi l’Euro 7 non è un investimento così costoso". Dunque le BMW del futuro continueranno ad avere sotto il cofano i motori più iconici e apprezzati della sua storia. Una buona notizia, soprattutto per la divisione ad alte prestazioni M.

Quanti e quali

I propulsori più potenti, infatti, trovano per lo più applicazione nelle versioni curate dal reparto sportivo. La prossima BMW M3 - la "M" più apprezzata - avrà ancora il 3.0 litri sei clindri in linea bi-turbo e non è escluso che i piani di una prossima M4 siano confermati. Non prima del 2030, quando l'Euro 7 sarà a pieno regime e dopo che le BMW Alpina inizieranno il loro nuovo corso. L'acquisto dello storico elaboratore indipendente apre nuove scenari e, oltre al V8, magari torneremo a vedere una bavarese con il V12.