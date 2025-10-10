La nuova BMW iX3 incontra il Milan

La rivoluzione elettrica secondo BMW passa anche da un campo da calcio. A Milanello, quartier generale dell’AC Milan, la nuova BMW iX3 Neue Klasse ha fatto la sua prima apparizione ufficiale italiana, diventando protagonista di un incontro esclusivo con Massimiliano Allegri e tutta la prima squadra rossonera. Un evento simbolico ma tutt’altro che casuale: da un lato, la partnership consolidata tra BMW Italia e il club milanese; dall’altro, la volontà della casa di Monaco di mostrare che l’elettrificazione non è solo tecnologia, ma anche emozione, estetica e sportività.

Autonomia da record

Dietro l’apparenza di un SUV elegante si cela infatti il primo modello della nuova generazione Neue Klasse, una piattaforma destinata a definire i prossimi anni del marchio bavarese. La iX3 introduce la tecnologia eDrive di sesta generazione, con un’architettura elettronica ripensata e una rete software più potente. L’autonomia dichiarata raggiunge gli 805 chilometri, mentre la ricarica a 400 kW consente tempi ridotti al minimo, due elementi che segnano un cambio di passo rispetto all’attuale panorama elettrico.

Come un supercomputer

Ma l’innovazione non si ferma alla batteria: quattro “super cervelli” digitali coordinano in tempo reale ogni funzione della vettura, dall’erogazione della potenza alla gestione della dinamica di guida, promettendo un’esperienza più fluida e personalizzata. Un concetto che unisce intelligenza artificiale e meccanica tradizionale, con l’obiettivo di restituire al guidatore quella sensazione di controllo che è sempre stata al centro del DNA BMW. Sul piano estetico, la iX3 interpreta il nuovo linguaggio stilistico della Neue Klasse, fatto di superfici più scolpite e proporzioni pulite. Una linea che guarda avanti, ma senza rinnegare la solidità che da decenni contraddistingue i SAV (Sports Activity Vehicle) di Monaco.

Arriva l'anno prossimo

L’arrivo sul mercato è previsto nel 2026, con prezzi a partire da 69.900 euro per la versione iX3 50 xDrive. Il modello è già configurabile sul sito ufficiale BMW, a conferma del ruolo strategico dell’Italia nel piano di lancio europeo.

Per BMW, l’incontro con l’AC Milan non è solo un’operazione d’immagine. È una dichiarazione d’intenti: la transizione elettrica deve continuare a evocare passione, proprio come lo sport. E se Milanello rappresenta disciplina, squadra e tradizione, la nuova iX3 è la risposta bavarese al futuro dell’automobile, dove efficienza e piacere di guida non si escludono, ma si fondono.