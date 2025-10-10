Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Collaborazioni

La nuova BMW iX3 incontra il Milan

BMW porta la iX3 Neue Klasse a Milanello, a casa dell’AC Milan. Il SUV elettrico segna l’inizio di una nuova era per la Casa bavarese tra autonomia record e prestazioni notevoli

10 Ott 2025 - 09:24
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La rivoluzione elettrica secondo BMW passa anche da un campo da calcio. A Milanello, quartier generale dell’AC Milan, la nuova BMW iX3 Neue Klasse ha fatto la sua prima apparizione ufficiale italiana, diventando protagonista di un incontro esclusivo con Massimiliano Allegri e tutta la prima squadra rossonera. Un evento simbolico ma tutt’altro che casuale: da un lato, la partnership consolidata tra BMW Italia e il club milanese; dall’altro, la volontà della casa di Monaco di mostrare che l’elettrificazione non è solo tecnologia, ma anche emozione, estetica e sportività.
Autonomia da record
Dietro l’apparenza di un SUV elegante si cela infatti il primo modello della nuova generazione Neue Klasse, una piattaforma destinata a definire i prossimi anni del marchio bavarese. La iX3 introduce la tecnologia eDrive di sesta generazione, con un’architettura elettronica ripensata e una rete software più potente. L’autonomia dichiarata raggiunge gli 805 chilometri, mentre la ricarica a 400 kW consente tempi ridotti al minimo, due elementi che segnano un cambio di passo rispetto all’attuale panorama elettrico.
Come un supercomputer
Ma l’innovazione non si ferma alla batteria: quattro “super cervelli” digitali coordinano in tempo reale ogni funzione della vettura, dall’erogazione della potenza alla gestione della dinamica di guida, promettendo un’esperienza più fluida e personalizzata. Un concetto che unisce intelligenza artificiale e meccanica tradizionale, con l’obiettivo di restituire al guidatore quella sensazione di controllo che è sempre stata al centro del DNA BMW. Sul piano estetico, la iX3 interpreta il nuovo linguaggio stilistico della Neue Klasse, fatto di superfici più scolpite e proporzioni pulite. Una linea che guarda avanti, ma senza rinnegare la solidità che da decenni contraddistingue i SAV (Sports Activity Vehicle) di Monaco.
Arriva l'anno prossimo
L’arrivo sul mercato è previsto nel 2026, con prezzi a partire da 69.900 euro per la versione iX3 50 xDrive. Il modello è già configurabile sul sito ufficiale BMW, a conferma del ruolo strategico dell’Italia nel piano di lancio europeo.
Per BMW, l’incontro con l’AC Milan non è solo un’operazione d’immagine. È una dichiarazione d’intenti: la transizione elettrica deve continuare a evocare passione, proprio come lo sport. E se Milanello rappresenta disciplina, squadra e tradizione, la nuova iX3 è la risposta bavarese al futuro dell’automobile, dove efficienza e piacere di guida non si escludono, ma si fondono.

bmw neue klasse
bmw e milan
milan e bmw
bmw ix neue klasse
bmw ix3 milan
bmw neue klasse e ac milan
bmw
bmw ix

Ultimi video

25:51
Puntata del 27 settembre #DriveUp

Puntata del 27 settembre #DriveUp

15:41
La puntata del 9 ottobre #DriveUp

La puntata del 9 ottobre #DriveUp

02:15
DUP SABATO SRV DS N°4 PORTO (11 OTT)

La prova della DS N°4

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

04:03
Volvo EX90

EX90, l'ammiraglia full electric a sette posti di Volvo

04:00
BMW M5 Touring

BMW M5 Touring

15:43
La puntata del 2 ottobre #DriveUp

La puntata del 2 ottobre #DriveUp

01:57
L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

01:25
Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

02:11
Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

02:11
La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

02:43
Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

02:57
Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

01:31
L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

02:38
MAG SRV AUDI Q3 PALERMO SRV

Il racconto della nuova Audi Q3

25:51
Puntata del 27 settembre #DriveUp

Puntata del 27 settembre #DriveUp

I più visti di Drive Up

Vasco Rossi mette in vendita la sua Lancia Delta HF Integrale del 1992

Il garage dei sogni di Ibrahimovic: Ferrari, Porsche e... Volvo

La Ferrari elettrica si presenta: più di 1.000 CV, in arrivo nel 2026

La puntata del 9 ottobre #DriveUp

La puntata del 9 ottobre #DriveUp

Nuova Audi Q3 Sportback: stile coupè e tecnologia da ammiraglia

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:22
Totti: "Nico Paz mi intriga, Gattuso può portarci al Mondiale"
12:20
Casemiro, a giugno sarà addio: niente rinnovo con lo United
12:16
Volley, Righi (Lega A): "Coppa in Arabia fatto storcere naso a tifosi"
12:13
Stankovic, prima volta con la Serbia: "Dimarco mi ha fatto i complimenti". E l'Inter pensa alla recompra
12:12
Roma, senti Taylor: "A Budapest non ho commesso nessun errore grave"